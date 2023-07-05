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Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу в Казахстане

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карандаши, тетради, книги, ножницы линейка, точилка
Кацелярские товары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Подготовка к школьному году для некоторых казахстанцев всегда сопрягалась с большими финансовыми вложениями. О том, сколько стоит собрать ребенка в 2023 году в школу, рассказали аналитики Ranking.kz.

За последний год многие товары и услуги в Казахстане сильно подорожали. Не стали исключением и школьные принадлежности. Поэтому подготовить своего ребенка к новому школьному году для многих казахстанских семей может оказаться сложнее, чем раньше.

Как выяснили аналитики, детская обувь и канцелярские товары дорожают заметно сильнее, чем многие другие товары. Так, например, по итогам мая детская одежда выросла в цене на 18,7%, обувь – на 20,1%, а канцтовары вообще на 67,5%. При этом средний показатель для непродовольственных товаров за этот же период составил 17,2%.

Рост цен на школьные товары превышает инфляцию в стране.
Рост цен на школьные принадлежности. Инфографика: ranking.kz

Учитывая такой сильный рост цен, аналитики решили собрать набор, куда войдут все вещи, необходимые ребенку для учебы, и подсчитать, во сколько он обойдется.

"В список самых необходимых к школе покупок мы включили школьную форму, а также повседневную и спортивную обувь, форму для физкультуры, рюкзак с ортопедической спинкой и набор канцелярских товаров", – объясняют метод подсчета аналитики.

В итоге общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, была в пределах 100 тыс. тенге. Стоит отметить, что можно было собрать наборы как дешевле, так и дороже и, если постараться, то можно было бы сэкономить.

Тем не менее, как оказалось, покупать школьную форму и принадлежности в интернете оказалось дешевле, чем в магазинах. В среднем на мальчика вышло около 95.8 тыс. тенге, а на девочку – 96,3 тыс. тенге.

Если собираться в школу в магазинах, например, тех, что открыты в торговых центрах, то эта сумма увеличивается в среднем на 10 тыс. тенге – стоимость минимального школьного набора для мальчиков составила 105,5 тыс. тенге, а для девочек – 105,6 тыс. тенге.

Затраты на подготовку к школе могут превысить 100 тыс. тенге.
Затраты на школу. Инфографика: ranking.kz

Впрочем, как отмечают сами аналитики, сумма в 100 тыс. тенге далеко не окончательная. Многие побочные затраты, вроде покупки цветов, бантов, рабочих тетрадей и других необходимых вещей, просто не были включены в минимальный набор.

Впрочем, даже текущая сумма может оказаться неподъемной для многих казахстанцев. Особенно если учитывать тот факт, что покупательная способность зарплат за год заметно снизилась.

Тот факт, что сумма в 100 тыс. тенге очень ощутима для семейного бюджета многих семей, подтверждают также данные о среднедушевых доходах казахстанских домохозяйств. У около 77,6% семей они не превышают 100 тыс. тенге.

Только 15,6% семей могут позволить себе использовать на потребление от 100 до 150 тыс. тенге в месяц, и лишь 6,6% домохозяйств могут потратить более 150 тыс. тенге.

Как выяснилось, особенно в тяжелой ситуации могут оказаться многодетные семьи. Лишь у 4,2% домохозяйств, где есть более 4 детей, могут себе позволить потратить больше 100 тыс. тенге в месяц на человека.

Сколько денег могут позволить потратить казахстанские семьи.
Затраты казахстансих семей. Инфографика: ranking.kz

Впрочем, стоит учитывать, что малообеспеченным семьям, которые вообще не могут тратить такие деньги на сбор в школу, государство оказывает поддержку, например, в рамках благотворительной программы "Всеобуч".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2027633-skolko-nuzhno-deneg-chtoby-sobrat-rebenka-v-shkolu-v-kazahstane/

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