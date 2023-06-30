Сколько денег тратят казахстанцы на детей, рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Воспитание и обеспечение необходимых условий детям является обязанностью родителей. О том, сколько денег уходит на эти цели в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Содержание детей может заключаться не только в затратах на еду и одежду, но и в дополнительных расходах: обучение, спортивные секции, отдых и так далее.

Чтобы узнать, сколько денег тратится на эти цели в казахстанских семьях, было проведено исследование на основе открытых источников. Оно затрагивает расходы казахстанцев, имеющих детей в возрасте от 4 до 7 лет.

"Следует отметить, что эти цифры являются общими ориентирами, и каждая семья может иметь собственные расходы и бюджетные ограничения, в зависимости от таких факторов, как место проживания, семейные установки и привычки, уровень жизни и предпочтения родителей", — отмечают аналитики компании по страхованию жизни Freedom Life.

Сколько денег тратится на детей

Основные расходы, которые будут возникать в процессе воспитания детей, были разделены аналитиками на отдельные категории.

Например, они указывают, что больше всего денег у родителей уходит на отдых за границей — в среднем 477 000 тенге в год на одного взрослого с ребенком до 5 лет и сроком на семь дней. Далее идут расходы на дошкольные учреждения (360 000 тенге), а также секции и кружки (210 000 тенге).

Четвертым по списку оказался пункт "продукты питания", на который тратится в среднем 137 200 тенге за год. Замыкают пятерку расходов одежда и белье — 82 000 тенге.

Расходы на содержание ребенка за год. Источник: КСЖ Freedom Life

Меньше всего денег у казахстанцев, согласно данным аналитиков, уходит на лекарственные препараты для детей (21 400 тенге) и канцелярские товары (9 300 тенге).

"В целом, на данный момент, при средней заработной плате, которая за I квартал 2023 года составила 340,6 тыс. тенге в месяц (или около 4 млн тенге в год по данному показателю), расходы на ребенка составляют около 130 тыс. тенге в месяц (или 1,5 млн тенге в год).

Расчеты примерные, так как учитывается вероятность инфляции и изменение средней заработной платы в течение года", — указывается в исследовании.

При этом отмечается, что среди расходов часто встречаются накопления на высшее образование детей.

Так, 53% опрошенных родителей, воспитывающих детей в возрасте 4-7 лет, предпочитают заранее откладывать деньги на обучение в вузе. Еще 38% полагают, что ребенок сможет получить грант либо поступит в недорогой вуз.

И только у 9% родителей есть возможность самостоятельно оплатить обучение.

А среди тех, кто заранее откладывает деньги, наиболее популярными являются следующие методы накопления:

наличными — так средства собирают 29% опрошенных родителей;

через депозит или накопительное страхование жизни — эти методы выбирает 71% респондентов.

Напомним, ранее аналитики сообщали, что доходы большинства казахстанцев не превышают 160 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2026828-skolko-deneg-tratyat-kazahstantsy-na-detey-rasskazali-analitiki/