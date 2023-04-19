Сколько денег потратили казахстанцы на кафе и рестораны

Ресторан. Иллюстративное фото: pexels.com

Вместе с ростом цен на продукты питания в Казахстане заметно выросла стоимость услуг кафе и ресторанов. О том, сколько денег потратили их посетители в 2022 году, рассказали аналитики EnergyProm.

Прошлый год отметился серьезным ростом цен на товары и услуги. Так, например, продуктовая инфляция к концу 2022 года достигла рекордных 25,3%. Это также повлияло и на организации общественного питания, которые были вынуждены поднять цены на свои услуги.

По данным аналитиков, услуги кафе и ресторанов за год подорожали на 25,2%, то есть практически также сильно, как и продовольственные товары. Это максимальные показатели как минимум с 2017 года.

Стоит отметить, что сильнее всего подорожал именно эконом-сегмент, то есть обеды в столовых и фастфуд – на 27,9% и 20,9% соответственно. Услуги ресторанов выросли в цене на 20,2%.

Рост цен на продукты и услуги. Инфографика: energyprom.kz

Интересен тот факт, что такой значительный рост цен не сильно повлиял на спрос. Казахстанцы также продолжили ходить в кафе и рестораны, просто стали тратить значительно больше денег – сразу на 44,8%.

Как выяснили аналитики, в среднем одна казахстанская семья в 2022 году потратила на питание вне дома около 50,4 тыс. тенге. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составил лишь 34,8 тыс. тенге.

Рост расходов на кафе и рестораны. Инфографика: energyprom.kz

Судя по квартальным данным, казахстанцы чаще питались в кафе и ресторанах и, соответственно, увеличивали свои расходы, когда на улице была непогода. Так, например, в январе-марте прошлого года средние затраты семьи на питание вне дома по сравнению с предыдущим кварталом выросли сразу на 24,2%, составив 11,6 тыс. тенге.

Почти такой же скачок произошел и в четвертом квартале. Тогда расходы по сравнению с предыдущим квартальным периодом выросли сразу на 25,9%, до 15 тыс. тенге.

Стоит отметить, что по итогам марта 2023 года инфляция в Казахстане начала замедлять свои темпы и снизилась с 21,3% до 18,1%. Впрочем, это не отменяет того факта, что многие товары и услуги в стране продолжают дорожать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2017386-skolko-deneg-potratili-kazahstantsy-na-kafe-i-restorany/