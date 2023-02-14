Казахстанцы потеряли из-за мошенников миллиарды тенге всего за один месяц

Мошенник. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

В новом году мошенники стали еще более активны. Всего за один январь они обманули казахстанцев на миллиарды тенге. О том, где чаще всего фиксировались такие преступления, рассказали аналитики Ranking.kz.

Многие казахстанцы хотя бы раз в жизни сталкивались с мошенниками. Ущерб от их деятельности исчисляется миллиардами, и во многих случаях вернуть деньги не удается.

Несмотря на активную работу государственных органов, мошенники продолжили свою деятельность и в новом году. Более того, количество правонарушений лишь растет. По данным аналитиков, всего за один январь в стране было зарегистрировано 3,6 тыс. правонарушений по статье «Мошенничество» – это сразу на 43,8% больше, чем годом ранее.

Количество уголовных правонарушений по статье "Мошенничество". Инфографика: ranking.kz

Порядка 45% (или 1,6 тыс.) правонарушений было связано с интернетом, еще 21 дело было зарегистрировано в сфере платежных карт, 12 правонарушений в сфере кредитования и 1 случай мошенничества путем займа денежных средств.

Где обманывали чаще всего

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в отношении мошенников было зарегистрировано в Алматы – 755 случаев, это на 86,9% больше, чем годом ранее.

В тройке лидеров также оказалась Астана (668 случаев) и Атырауская область (204 случая) – рост в этих регионах составил 82,5% и 75,9% соответственно.

Меньше всего правонарушений по статье «Мошенничество» было зарегистрировано в Улытауской области – всего 40 случаев.

Где чаще всего "работали" мошенники. Инфографика: ranking.kz

Какой ущерб нанесли мошенники

Не всегда под удар мошенников попадают только рядовые граждане. По данным аналитиков, всего за один месяц общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила 59,9 млрд тенге.

Государство потеряло около 46,2 млрд тенге, юридические лица – 35,1 млрд тенге, а рядовые казахстанцы – порядка 13,7 млрд тенге.

Стоит отметить, что в основном мошенничеством в январе занимались безработные – 462 человека. Такая ситуация может говорить о наличии в стране проблемы с трудоустройством и безработицей.

Впрочем, среди правонарушителей также были зарегистрированы рабочие (16 человек), предприниматели (4 человека), учащиеся (4 человека), военнослужащие (2 человека) и даже государственные служащие – 12 человек.

Кто чаще всего обманывает. Инфографика: ranking.kz

Мошенники пользуются различными методами обмана. Кто-то предпочитает звонить своим жертвам и представляться сотрудниками банков или полицейскими, а кто-то создает целые поддельные сайты и мобильные приложения, которые воруют личные данные пользователей.

О том, как не стать жертвой преступников, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2009265-kazahstantsy-poteryali-iz-za-moshennikov-milliardy-tenge-vsego-za-odin-mesyats/