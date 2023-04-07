В каких случаях у казахстанцев могут отобрать купленную квартиру или дом

Коробки с нарисованными лицами. Иллюстративное фото: freepik.com/gpointstudio

Завершение сделки по купле-продаже жилья и факт оплаты не всегда могут гарантировать безопасность покупателя. О том, в каких случаях может грозить отмена сделки, читайте в материале NUR.KZ.

Покупая квартиру или дом, казахстанцы подписывают договор о купле-продаже и отдают нужную сумму денег продавцу.

После этого им нужно провести некоторые процедуры, чтобы закрепить право на собственность, а также решить вопросы взаимодействия с коммунальными компаниями. Обычно этого достаточно, чтобы приобрести недвижимость и не бояться рисков.

Однако в некоторых случаях даже после завершения всех нужных действий казахстанцы могут столкнуться с тем, что сделку могут признать недействительной.

Риски на этапе покупки

Одно из наиболее важных условий при желании приобрести недвижимость – тщательная проверка документов. Обычно это касается именно вторичного жилья, перепродаваемого физлицами.

Например, важно уделить внимание прозрачности документов и оформления сделки со стороны продавца.

Дело в том, что если он состоит в браке и имущество является общим, то для продажи квартиры или дома может потребоваться согласие супруги (супруга).

Договор. Иллюстративное фото: freepik.com/yanalya

Некоторые казахстанцы не хотят привлекать супругов и избегают этой части сделки, подписывая заявление об отсутствии брака. Но это влечет за собой серьезные риски в будущем: в течение года после оформления подобной сделки есть риск того, что ее могут признать недействительной.

То есть супруг или супруга продавца, соглашение которых не было получено, могут обжаловать сделку. В результате это грозит покупателю судебными разбирательствами, потерей части денег и купленного имущества.

Риски из-за банкротства

С марта 2023 года казахстанцы могут воспользоваться процедурой банкротства для списания своих долгов. Однако это также имеет определенные последствия.

Например, финансовое и имущественное состояние должника тщательно проверяют за трехлетний период до подачи заявки (и еще три года мониторинга после).

И в этом случае риск исходит со стороны продавца, который может подать заявление на списание долгов после продажи квартиры. А при проверке его финансового состояния сделку могут посчитать преднамеренной попыткой скрыть имущество в процессе ложного банкротства.

Проверка сделки. Иллюстративное фото: freepik.com

Как отмечают в Telegram-канале Finance.kz, принимаемые решения в подобной ситуации будут зависеть от финансового управляющего – лица, которое оценивает состояние должника.

"Это огромный подводный камень, который ставит под вопрос практически любую купленную недвижимость. Ведь человек может ее продать, открыть бизнес, набрать кредитов, подать на банкротство внутри этих трех лет – и в итоге его сделка будет поставлена под вопрос, а дальше все снова зависит от этики и профессионализма финансового управляющего.

Ведь за три года квартиры могут подорожать, а по закону сделка будет просто отменена. Добросовестный покупатель получит деньги, а банкрот – квартиру, которая за это время могла значительно подорожать", – сообщается в источнике.

То есть в итоге покупатель получит свои деньги обратно, но за пройденное время стоимость жилья может вырасти. А значит – купить новую квартиру для него станет сложнее.

Поэтому казахстанцам следует обратить особое внимание на оформление и проверку документов в процессе покупки жилья, чтобы снизить риски его потери в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2015737-v-kakih-sluchayah-u-kazahstantsev-mogut-otobrat-kuplennuyu-kvartiru-ili-dom/