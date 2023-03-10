Желающих больше работать за дополнительные деньги становится меньше в Казахстане

Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Численность молодых людей, имеющих работу, заметно сократилась в Казахстане. Вместе с ними уменьшается и количество желающих больше работать за дополнительные деньги, передает Finprom.

В третьем квартале 2022 года в стране насчитывалось порядка 9 млн человек, имеющих заработок. Около 6,8 млн человек имели официальное трудоустройство, а еще порядка 2,1 млн человек числились самозанятыми.

В целом за год работающих граждан стало больше – на 1,8%. Однако на самом деле рост произошел не во всех возрастных группах.

Количество занятого населения в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Как оказалось, рост произошел в первую очередь за счет старшего поколения, а вот среди молодежи численность работников заметно сократилось.

Так, количество работающих граждан в возрасте от 16 до 24 лет сократилось на 2,8%, до 995,3 тыс. человек. Численность работников в возрасте от 25 до 34 лет сократилась на 1,5%, до 2,58 млн человек.

В это же время стало больше работников в более старших возрастных группах:

от 35 до 44 лет – на 7,5% , до 2,42 млн человек ;

, до ; от 44 до 54 лет – на 1,1% , до 1,87 млн человек ;

, до ; от 55 до 64 лет – на 3,8%, до 1,02 млн человек.

Другими словами, среднестатистический работающий казахстанец заметно "повзрослел".

При этом граждан пожилого возраста, которые продолжают работать даже после выхода на пенсию, в третьем квартале 2022 года насчитывалось порядка 82,7 тыс. человек. Это немного меньше показателя 2021 года (83,2 тыс. человек).

Возраст работников в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, сократилось и количество занятого населения, желающего работать больше за дополнительные деньги.

Как сообщают аналитики, численность занятых казахстанцев, которые хотят получать дополнительный доход за большее рабочее время, сокращается уже третий год подряд. Если в 2019 году их насчитывалось около 454,1 тыс. человек, то в 2022 году – лишь 211,3 тыс. человек.

Сколько человек ищет дополнительный заработок. Инфографика: finprom.kz

При этом меньше половины таких граждан готовы были дополнительно работать на своем основном рабочем месте (около 95,6 тыс. работников). Это на 34,7% меньше показателя 2021 года (146,4 тыс. человек).

Иметь дополнительную работу или подработку в дополнение к уже имеющейся занятости хотели бы 25,6 тыс. человек, а возможность найти другую работу с большей продолжительностью рабочего времени рассматривали около 31,6 тыс. человек.

Где ищут дополнительный заработок. Инфографика: finprom.kz

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году уменьшились и реальные доходы населения в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2012444-zhelayuschih-bolshe-rabotat-za-dopolnitelnye-dengi-stanovitsya-menshe-v-kazahstane/