Сколько нужно работать казахстанцам, чтобы купить последний iPhone

Apple. Иллюстративное фото: An Xin/Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Казахстан вошел в список стран с самыми дорогими смартфонами iPhone. О том, сколько придется работать среднестатистическому казахстанцу, чтобы купить флагман от Apple, рассказали аналитики Finprom.

Аналитики составили мировой рейтинг по стоимости iPhone 14 с памятью 128 гигабайтов (ГБ). В нем участвовали 74 страны, среди которых Казахстан занял 10 место. Средняя стоимость смартфона, согласно рейтингу, здесь составила порядка 1 248 долларов (около 551 753 тенге по текущему курсу).

Самый дорогой гаджет продается в Нигерии (1 673 доллара), следом идет Турция (1 642 доллара), а замыкает тройку лидеров Бразилия (1 458 долларов).

Дороже, чем в Казахстане, смартфон от Apple также стоит в Украине (1 266 долларов) и Азербайджане (1 376 долларов). В России, которая расположилась на 26 месте в рейтинге, его средняя стоимость составляет около 1 119 долларов.

Стоимость iPhone 14 128 ГБ в разных странах. Инфографика: finprom.kz

За сколько можно накопить на айфон в Казахстане

В зависимости от объема памяти iPhone 14 белого цвета в крупнейших сетевых магазинах электроники Казахстана в среднем стоит от 480 тыс. до 700 тыс. тенге. Важно отметить, что на различных маркетплейсах страны можно найти такие же смартфоны по более низким ценам.

С такими ценами среднему казахстанцу, чтобы купить iPhone 14 128 ГБ придется потратить примерно 20,1% своей годовой зарплаты – это доход чуть более чем за 70 рабочих дней, если брать в расчет медианную заработную плату, которая по итогам 2022 года составила 204 168 тенге.

Таким образом, Казахстан занял 24 место среди 76 стран в рейтинге по наибольшему отношению стоимости iPhone 14 к годовой зарплате.

Для сравнения, жителю США придется потратить на гаджет всего лишь 1,8% своей годовой зарплаты. В Швейцарии этот показатель равен 1,7%, а в Люксембурге – всего 1,6%.

Среди стран СНГ показатели хуже, чем у Казахстане, были зафиксированы только в Армении. Там среднестатистическому работнику придется потратить около 46% своей годовой зарплаты, чтобы приобрести iPhone 14.

Соотношение зарплат к стоимости iPhone 14. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что в Казахстане помимо айфонов пользуются популярностью и другие бренды. Казахстанцы выбирают смартфоны, опираясь не только на конечную стоимость, но и на характеристики: мощность процессора, память, аккумулятор и дисплей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2011481-skolko-nuzhno-rabotat-kazahstantsam-chtoby-kupit-posledniy-iphone/