Какие марки смартфонов наиболее популярны в Казахстане и как выросла их стоимость

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Предпочтения казахстанцев в выборе смартфонов немного отличаются от общемировых. Поставки гаджетов сокращаются, а их средняя стоимость растет. В каких регионах Казахстана «умные» телефоны подорожали больше всего, а где подешевели, узнали журналисты NUR.KZ.

Как передает мониторинговое агентство EnergyProm, в январе текущего года средняя стоимость смартфонов на казахстанском рынке была на 7,8% больше, чем год назад.

Во всех регионах страны цены при это росли по-разному. Самое большое подорожание было зафиксировано в Актюбинской области – на 28,2%, в Жамбылской области – на 12,6%, тройку антилидеров замкнул Алматы – плюс 12,5%.

А в Карагандинской области средняя стоимость смартфонов уменьшилась на 1%. Это единственный регион, в которой было зафиксировано снижение средней цены.

Самый маленький рост стоимости таких гаджетов был зафиксирован в Нур-Султане (1,6%) и Павлодарской области (3%).

Инфографика: EnergyProm

Между тем производители смартфонов в четвертом квартале прошлого года поставили на мировой рынок 362,4 миллиона телефонов. По сравнению с прошлым годом поставки снизились на 3,2%.

Больше всего гаджетов отгрузила компания Apple – 84,9 миллиона штук за последние три месяца прошлого года. Далее идет Samsung – 68,9 миллиона, Xiaomi - 45 миллионов, Oppo – 30,1 миллиона, Vivo – 28,3 миллиона. На все остальные бренды и модели пришлось 105,2 миллиона.

При этом выросли поставки только от компаний Samsung (+8,2%) и Xiaomi (+3,9%). Больше всего сократились поставки от Vivo – на 11%.

Инфографика: EnergyProm

При этом за целый 2021 год в мире было продано 1,35 миллиарда смартфонов. Продажи гаджетов сократились на 5,7% за год.

В январе 2022 года самым популярным производителем смартфонов в мире стала компания Apple, которая заняла 29,5% мирового рынка.

На втором месте с небольшим отрывом оказался Samsung - 27,2% рынка. А «бронза» у Xiaomi - 11,5%.

В семерку популярных в мире производителей также вошли Huawei (6,6%), Oppo (5,3%), Vivo (4,3%) и Realme (2,9%).

В Казахстане популярны эти же бренды. Но предпочтения в их выборе немного отличаются. В частности, здесь большую часть рынка мобильных телефонов заняла компания Samsung - 36,1%. Годом ранее эта доля была еще больше - 41%.

Далее идет уже производитель Apple, который, наоборот, увеличил свою долю на казахстанском рынке - 26,6% против 20% годом ранее.

Третье место стабильно у Xiaomi – 17% от рынка. Далее идут Oppo (7,9%), Huawei (6,2%), Vivo (2,6%) и Realme (0,8%).

Инфографика: EnergyProm

Напомним, что в казахстанских магазинах электроники становится популярной услуга Traid-in, воспользовавшись которой можно поменять старый смартфон на новый с доплатой. Но принять могут не все бренды и модели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1956502-kakie-marki-smartfonov-naibolee-populyarny-v-kazahstane-i-kak-vyrosla-ih-stoimost/