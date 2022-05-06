Более миллиона казахстанцев работает без трудового договора

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Официальное трудоустройство гарантирует заработную плату и полный социальный пакет. Неформально занятые казахстанцы не имеют столько привилегий. Как оказалось, таких граждан немало. Где больше всего неформально работающих казахстанцев, и в какой отрасли они заняты, узнали журналисты NUR.KZ.

При официальном устройстве человек получает весь социальный пакет. Так, он становится участником обязательной социальной медицинской страховки, а на его индивидуальный пенсионный счет поступают отчисления, которые затем будут выплачиваться в виде пенсии.

По данным , всего работающих граждан в Казахстане насчитывается около 8,8 млн человек. Из них 13,6% — неформально занятое население, это более 1,2 млн человек. Все они работают без договоров и в целом слабо защищены трудовым законодательством.

Инфографика: finprom.kz

Где трудятся неформально занятые

Большая часть неформально занятых казахстанцев трудится в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства — более 653,7 тысяч человек. В сфере торговли и авторемонта занято более 168,6 тысяч человек, а в строительном секторе — более 89,4 человек.

Меньше всего таких граждан работает в государственном управлении и обороне. Что удивительно, по сравнению с предыдущим годом 2021-й показал прирост в этом секторе на 22,4% (до 2,7 тысяч человек).

Инфографика: finprom.kz

Численность наемных работников среди неформально занятого населения превышала численность самозанятых — 648 тысяч против 552,3 тысяч человек. При этом, если доля неформально занятого населения среди всех наемных работников составила лишь 9,7%, то среди самозанятых — весьма значительные 26,3%.

Инфографика: finprom.kz

Где больше всего неформально занятых

В разрезе регионов больше всего неформально занятых граждан проживает в Алматинской (183,9 тыс. человек), Туркестанской (137,3 тыс. человек) и Жамбылской (127 тыс. человек) областях.

Меньше всего неформально работающих казахстанцев живет в Мангистауской области — всего шесть тысяч человек.

Инфографика: finprom.kz

По гендерному разделению наблюдается относительный баланс. Разница между количеством мужчин и женщин, которые работают неформально, не сильно велика.

На 2021 год насчитывалось 622,4 тыс. мужчин и 577,9 тыс. женщин. За год количество неформально занятых мужчин сократилось на 2,8%, а женщин — на 1,5%.

Инфографика: finprom.kz

По возрастному разделению среди неформально занятого населения наблюдается следующая картина:

в возрасте 15 лет - 194 человека;

человека; от 16 до 24 лет - 157,1 тысячи человек;

тысячи человек; от 25 до 28 лет - 111,7 тысячи человек;

тысячи человек; от 29 до 34 лет - 185,5 тысячи человек;

тысячи человек; от 35 до 44 лет - 258,3 тысячи человек;

тысячи человек; от 45 до 54 лет - 243,3 тысячи человек;

тысячи человек; от 55 до 64 лет - 192,7 тысячи человек;

тысячи человек; от 65 лет - 51,6 тысячи человек.

Работая неформально, человек должен понимать, что такая работа имеет определенные риски. Она не отвечает законным интересам работника, а все финансовые траты, которые могут возникнуть при работе, скорее всего, никто не возместит. К тому же, в случае возникновения споров будет очень сложно доказать свою правоту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1968361-bolee-milliona-kazahstantsev-rabotaet-bez-trudovogo-dogovora/