188 млн тенге потеряла алматинка, вложившись в компанию по совету знакомой

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы вложили миллионы тенге в компанию QI Trade и в итоге остались ни с чем. Расследование по делу финпирамиды длится уже два года, а некоторые подозреваемые успели покинуть страну, передает сайт телеканала КТК.

По предварительным данным, от действий компании пострадало более 3 тысяч человек. Сумма ущерба составила 15 миллиардов тенге.

Одна из вкладчиц компании Фатима Низамова вспоминает тот день, когда по рекомендации знакомой вложила деньги в компанию QI Trade. Женщине обещали несметные богатства, если она инвестирует как можно больше. Поверив на слово, алматинка отдала все свои сбережения.

"Я потеряла 188 миллионов. Я все потеряла. Жилье потеряла, коттеджный дом потеряла, квартиру потеряла, землю потеряла, в банке деньги были, еще один дом был, я все продала. Участки продала. Все вложила сюда. Я поверила в эту компанию, они обманули меня", – сетует алматинка.

Основатели компании, которая занималась торговлей в интернете, уверяли клиентов: их дело прибыльное. И кто больше вложит, тот больше получит. Люди верили и ничего подозрительного не видели. Сейчас пострадавшие вкладчики хотят лишь одного – чтобы мошенников нашли и наказали. А ищут подозреваемых уже два года.

"В компании был А. Он был одним из главных. Почему его розыском не занимаются? Говорят, он в Москве. Уже два года прошло, как мы обратились. Пора бы его уже задержать. Еще есть Нурлан С. Он тоже причастен, но до сих пор на свободе.

Считаю, что розыскные мероприятия ведутся неправильно. Потерпевших очень много. Более 3 тысяч. Сумма ущерба – свыше 15 миллиардов тенге", – пожаловалась еще одна пострадавшая Жанагуль Оразахунова.

В полиции вкладчиков успокаивают: розыск предполагаемых преступников идет. Но поиски осложняются тем, что некоторые из подозреваемых покинули страну. Несмотря на это, ответственность с них никто не снимал.

"В настоящее время оперативно-следственным подразделением проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемых и их дальнейшее задержание", - сообщили в алматинской полиции.

Стражи порядка сейчас разыскивают семерых подозреваемых. Если вина будет доказана, им грозит до семи лет тюрьмы.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995491-188-mln-tenge-poteryala-almatinka-vlozhivshis-v-kompaniyu-po-sovetu-znakomoy/