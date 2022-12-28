Аренда дома на Новый год: как не нарваться на мошенников в Казахстане

Договор об аренде жилья. Иллюстративное фото: freepik.com

Некоторые казахстанцы предпочитают встречать Новый год в съемном доме. Однако в таких случаях всегда есть риск нарваться на мошенников, которые решили "поживиться" на арендаторах. О том, как безопасно арендовать жилье на сутки, рассказали эксперты портала OLX.KZ.

Приближаются новогодние праздники, а это значит, что с каждым днем спрос на посуточную аренду жилья будет только расти. Многие казахстанцы заранее позаботились о месте встречи Нового года, но на рынке недвижимости все еще много предложений – можно найти дом как за 100 тыс. тенге, так и за 1 млн тенге.

Однако вместе со спросом на арендное жилье растет и активность мошенников. Чтобы не нарваться на них, важно соблюдать некоторые правила безопасности.

Как работают мошенники

Методы злоумышленников зачастую просты, но эффективны. Многие из них просто требуют перечислить предоплату еще до личной встречи. Не стоит переводить деньги заранее, даже если сумма небольшая.

Другие мошенники придумывают схемы посложнее. Мнимый арендодатель может предложить провести оплату "официально" через специальные формы на ложных сайтах-двойниках.

В этом случае важно помнить, что популярные в Казахстане сервисы объявлений не предоставляют посреднических услуг и не участвуют в сделках по недвижимости. Другими словами, такие схемы используют только нечистые на руку "арендодатели".

Женщина с карточкой. Иллюстративное фото: Pexels

Какие еще схемы используют мошенники

При аренде жилья можно нарваться на мошенников, которые занимаются субарендой жилья. То есть не всегда арендодатель может являться владельцем квартиры – он может снимать жилье помесячно, но сдавать его посуточно.

Сама по себе схема не является незаконной, однако к лицам, которые занимаются субарендой, лучше относиться с особой осторожностью. Они могут действовать без разрешения настоящего владельца и могут отказаться нести ответственность, если случится какая-либо неприятная ситуация.

Также мошенники взяли на вооружение тему с депозитами. Некоторые арендодатели могут потребовать депозит при заселении, обещая вернуть его после выезда.

Эта сумма, в теории, должна являться своеобразной страховкой на случай порчи имущества. Но когда арендаторы попросят вернуть депозит, недобросовестные хозяева могут в этом отказать, заявив, что гости испортили имущество.

Обычно мошенники подстраивают такую ситуацию. Например, они могут заранее спрятать поврежденную мебель, а при выезде демонстративно проверить ее, указав на "дефект".

Ссора. Иллюстративное фото: pexels.com

Как не попасть "на удочку" мошенников

Несмотря на активность злоумышленников, соблюдение нескольких простых правил может помочь в борьбе с ними. Вот на что следует обратить внимание при съеме жилья:

правдоподобность цены – очень низкая стоимость жилья с отличным ремонтом и в центре может служить основным сигналом опасности для арендатора. Лучше узнать стоимость сразу нескольких объектов в одном районе. Это поможет понять среднюю цену на жилье;

оригинальность фотографий – мошенники вполне могут использовать "красивые картинки" из поисковых систем. Прежде чем договариваться о встрече, следует проверить их на оригинальность. В популярных браузерах даже есть специальная функция "найти это изображение в…";

нужно узнать как можно больше деталей о владельце и объекте – как добраться до дома, есть ли соседи. Также у хозяина стоит попросить документы на жилье;

можно провести "румтур" – просьба провести видеообзор квартиры может сразу "отсеять" мошенников. Если есть время, то стоит проверить жилье лично.

Помимо всех этих деталей важно помнить о самом главном условии – при любом раскладе всегда следует заключать договор об аренде. Он послужит самым важным оружием при защите своих интересов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2003373-arenda-doma-na-novyy-god-kak-ne-narvatsya-na-moshennikov-v-kazahstane/