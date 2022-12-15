Сколько стоит аренда дома для празднования Нового года в Алматы

Новогодний дом. Иллюстративное фото: ArtBoyMB/Getty Images

Некоторые казахстанцы предпочитают встречать Новый год в арендованных коттеджах. Однако цены в преддверии праздника сильно вырастают. Сколько придется заплатить за такое удовольствие, выяснили аналитики портала «Крыша».

Аренда дома для встречи Нового года в большой компании – очень популярная услуга среди алматинцев. Если вы решите таким образом отметить праздник, то будьте готовы, что цены на аренду будут минимум вдвое выше, чем в обычные дни.

Стоит также помнить, что аренда в 2022 году и так заметно подорожала. Поэтому мало кто из арендодателей решит установить прошлогодние цены.

Аналитики между тем отмечают очень большой ценовой разброс. Можно найти дом как за 80 тыс. тенге, так и за 2 млн тенге. При этом обычно эти цены не являются окончательными – часто арендодатели требуют доплату за различные услуги.

Дома за 80-100 тыс. тенге в сутки

Предложений с такой ценой не так много среди объявлений – большинство хозяев ставят ценник от 250 тыс. до 450 тыс. тенге в сутки. Однако при желании можно найти и недорогой домик на Новый год.

Как правило, это небольшие 2-3-комнатные дома в Турксибском или Наурызбайском районах. Обычно в них есть одна или две спальни и кухня.

Часто за такую цену предлагаются небольшие дачные домики. Они рассчитаны на компанию до шести человек или семью.

Арендаторам выдают постельное белье, минимальный набор посуды, а также казан или мангал, которые устанавливаются на улице.

Дом в аренду. Фото: krisha.kz

Дома за 100-150 тыс. тенге в сутки

Если вы готовы потратиться чуть больше, то можно найти дома, которые рассчитаны на компанию до 12 человек. Большинство объектов находится в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах.

В доме, как правило, есть от трех до пяти спален, а также просторная гостиная и столовая. При этом общая площадь помещения варьируется от 120 до 350 квадратных метров.

За эту сумму арендодатели обещают праздничное оформление, чистое постельное белье, посуду и средства личной гигиены. Помимо мангала или казана бонусом обычно идут парковка на несколько авто, беседка и даже баня, которую можно растопить за отдельную плату.

Дом в аренду. Фото: krisha.kz

Дома за 150-250 тыс. тенге в сутки

В пределах этой суммы можно найти дома еще больше – с 4-8 спальнями и просторной гостиной, где за праздничным столом может разместиться до 25 человек. Общая площадь таких помещений достигает 400 квадратов.

В этих домах есть караоке, бильярд, кальян, сауна с бассейном, но все, как правило, за отдельную плату.

Большинство подобных объектов расположено в Ауэзовском, Наурызбайском, Алатауском и Медеуском районах.

Дом в аренду. Фото: krisha.kz

Дома за 250-450 тыс. тенге в сутки

За такие деньги можно арендовать большой коттедж в Ауэзовском, Бостандыкском и Наурызбайском районах.

Общая площадь может достигать целых 600 квадратных метров. Это дома с большим залом, камином и танцполом. Рассчитаны на компанию до 20–30 человек.

Стоит отметить, что в такой ценовой категории караоке, бильярд, баня с бассейном чаще всего входят в общую стоимость аренды.

Дом в аренду. Фото: krisha.kz

Дома за 500-700 тыс. тенге в сутки

В домах за такую сумму можно проводить целые банкеты, в них могут спокойно вместиться до 50 человек. Общая площадь помещений варьируется от 250 до 1 000 квадратов.

Часто это комплексы отдыха с отдельными гостевыми домиками, баней, бильярдной. Обычно есть банкетный зал с камином, бар, танцпол и даже кинозал.

В основном такие объекты находятся в предгорье Заилийского Алатау (Бостандыкский и Медеуский районы).

Дом в аренду. Фото: krisha.kz

Дома до 1 млн тенге в сутки

В аренду сдаются коттеджи, а также экологичные дома-шале площадью от 200 до 400 квадратов в Медеуском районе. Стоимость может варьироваться от 800 тыс. и до 1 млн тенге за сутки.

Большинство домов из этой категории расположены, как правило, рядом c Иле-Алатауским заповедником.

В стоимость аренды входит пользование профессиональной аппаратурой караоке и банным комплексом с купелью. За доплату — шоу-программа, услуги официантов, поваров и бармена, а также конные прогулки, аренда снаряжения для зимних видов спорта и отдыха.

При этом обычно максимальное количество гостей не должно превышать 20 человек.

Дом в аренду. Фото: krisha.kz

Дом за 2 млн тенге

Самое дорогое предложение, которое нашли аналитики, имеет ценник в 2 млн тенге за сутки. Этот дом расположен выше микрорайона Горный Гигант. Общая площадь 3-уровневого коттеджа – 500 квадратных метров.

В нем имеется 3 спальни, 5 санузлов, кухня и гостиная, а также отдельный банный комплекс и тренажёрный зал. Большая беседка на улице с зоной барбекю, мангалом и казаном.

Дом в аренду. Фото: krisha.kz

Стоит отметить, что такие ценники являются своеобразным рекордом. Еще год назад максимальная сумма за аренду дома в Алматы на Новый год не превышала 500 тыс. тенге за сутки, а минимальная – вовсе начиналась от 45 тыс. тенге.

Сколько стоят дополнительные услуги

Как отмечалось выше, не все услуги арендодатели могут включить в стоимость аренды. Например, за то, чтобы вам натопили баню или сауну, придется заплатить в среднем 10-20 тыс. тенге за час. При этом часто оговаривается минимальное время – 3 часа.

Средние цены за другие дополнительные услуги:

караоке – от 5 тыс. тенге за час;

за час; аренда надувного матраса (дополнительное спальное место) – 5 тыс. тенге ;

; кальян – от 5 тыс. тенге ;

; уборка дома – от 10 тыс. тенге.

Однако стоит учитывать, что все детали лучше всего заранее обговорить с арендодателем – что входит в стоимость аренды, есть ли дополнительные услуги и сколько они стоят.

Перед тем как соглашаться на сделку, также уточните следующие моменты:

время заезда и выезда (за задержку многие арендодатели требуют доплатить как за сутки);

наличие техники, посуды, оборудования;

кто отвечает за уборку дома;

вопрос предоплаты – в большинстве случаев она не превышает 10% от стоимости аренды.

Эксперты не советуют отправлять деньги заранее – так можно нарваться на мошенника. Лучше всего встретиться с хозяином объекта лично и убедиться, что он является собственником. Если же нет, то нужно понять, имеет ли он право сдавать это жилье в аренду.

Также предоплату нужно вносить только после составления договора аренды и получения расписки о получении денег. Заверять их необязательно – достаточно данных удостоверения личности и подписей двух сторон.

Таким образом можно максимально обезопасить себя от недобросовестного арендодателя и избежать встречи с мошенниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2001650-skolko-stoit-arenda-doma-dlya-prazdnovaniya-novogo-goda-v-almaty/