Сколько стоят и как выглядят съемные дома для празднования Нового года в Алматы

Иллюстративное фото: Getty Images / onurdongel

Для желающих отпраздновать Новый год в съемном доме стоимость аренды автоматически вырастает в два и более раз. Во сколько алматинцам обойдется съем "праздничной" недвижимости, узнали журналисты NUR.KZ.

До Нового года осталось меньше месяца, поэтому самое время строить планы тем, кто хочет отметить праздник как-то по-особенному.

По различным причинам среди казахстанцев популярна аренда жилья на новогодние праздники. Кто-то хочет провести их большой компанией, но этого не позволяют маленькие квартиры. А другие, наоборот, хотят уединиться в уютном атмосферном месте.

Варианты на рынке съемного жилья могут удовлетворить практически все желания. Вопрос только в цене.

Сколько будут стоить арендные дома на Новый год в Алматы, мы посмотрели на сайте объявлений Крыша.

Данные были собраны 3 декабря 2021 года.

40 тысяч тенге в сутки

Среди всех объявлений, в которых указано, что дом сдается именно на Новый год, вариант за 40 тысяч тенге в сутки оказался самым дешевым. Это однокомнатные апартаменты в гостевых домиках площадью 55 квадратных метров, предназначенные не для больших компаний, а максимум для пар.

Погостить в уютных домиках с романтической обстановкой алматинцы и гости города могут и в другие дни. В будни стоимость суток будет стоить 35 тысяч тенге, а в пятницу, выходные и праздничные дни, так же как на Новый год, 40 тысяч тенге.

1-комнатный дом в Алматы. Площадь: 55 м². Стоимость: 40 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

1-комнатный дом в Алматы. Площадь: 55 м². Стоимость: 40 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

1-комнатный дом в Алматы. Площадь: 55 м². Стоимость: 40 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

1-комнатный дом в Алматы. Площадь: 55 м². Стоимость: 40 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

Остальные варианты предполагают сдачу в аренду на Новый год более просторных индивидуальных домов. Но и цена их аренды соответственно вырастает в несколько раз.

120 тысяч тенге в сутки

За такую цену сдается 9-комнатный дом площадью 600 квадратных метров, предназначенный для компании из 20 человек. За большее количество гостей предусмотрена доплата.

К слову об оплате, в будние дни аренда дома стоит 110 тысяч тенге, в выходные и праздничные дни цена составляет 120 тысяч тенге. На Новый год авторы объявления просят уточнять цену отдельно, то есть она может быть еще больше.

В доме есть все, что нужно для активного и пассивного отдыха, в том числе банный комплекс, посещение которого оплачивается отдельно.

9-комнатный дом в Алматы. Площадь: 600 м². Стоимость: 120 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

9-комнатный дом в Алматы. Площадь: 600 м². Стоимость: 120 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

9-комнатный дом в Алматы. Площадь: 600 м². Стоимость: 120 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

150 тысяч тенге в сутки

Данный 4-комнатный дом площадью 100 квадратных метров дом располагается в горном селе в Алматинской области. Сдается только на Новый год.

Кроме горнолыжной базы Табаган вблизи от дома в самом арендном помещении особых развлечений нет.

4-комнатный дом в Алматинской области. Площадь: 100 м². Стоимость: 150 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

350 тысяч тенге в сутки

А в горной части в пределах города посуточно сдается 5-комнатный коттедж площадью 300 квадратных метров.

Отдельно стоящая баня на дровах, караоке, бассейн с подогревом воды и все, что нужно для отдыха.

Снять дом можно и в обычные дни за 150 тысяч тенге, на пятницу и выходные – за 170 тысяч тенге. А на Новый год он сдается минимум на двое суток за 350 тысяч тенге. В стоимость аренды входит уборка и сервировка праздничного стола.

5-комнатный дом в Алматы. Площадь: 300 м². Стоимость: 350 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

5-комнатный дом в Алматы. Площадь: 300 м². Стоимость: 350 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

5-комнатный дом в Алматы. Площадь: 300 м². Стоимость: 350 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

500 тысяч тенге в сутки

Данный 7-комнатный коттедж площадью 700 квадратных метров посуточно сдается для солидных компаний. В нем есть 5 спальных комнат, бильярд, сауна, бассейн и банкетный зал.

Стоимость дома в обычные дни составляет 200 тысяч тенге. На Новый год цена вырастает в два с половиной раза, а арендовать коттедж можно минимум на двое суток.

7-комнатный дом в Алматы. Площадь: 700 м². Стоимость: 500 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

7-комнатный дом в Алматы. Площадь: 700 м². Стоимость: 500 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

7-комнатный дом в Алматы. Площадь: 700 м². Стоимость: 500 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

700 тысяч тенге в сутки

И еще один 8-комнатный дом площадью 400 квадратных метров сдается только на Новый год и только на сутки. При этом дополнительно нужен депозит в размере 500 тысяч тенге, так как в коттедже много дорогостоящей техники.

Судя по информации в объявлении, для отдыхающих, уже по традиции, предусмотрены сауна и бассейн.

8-комнатный дом в Алматы. Площадь: 400 м². Стоимость: 700 тыс. тенге в сутки. Фото: Крыша

Возможно, ближе к Новому году появятся и новые объявления о сдаче домов на праздничные выходные, но старые деактивируются достаточно быстро. То есть спрос есть, люди активно бронируют квадратные метры, не смотря на завышенные цены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1945121-skolko-stoyat-i-kak-vyglyadyat-semnye-doma-dlya-prazdnovaniya-novogo-goda-v-almaty-foto/