Сколько стоит собрать "геймерский" компьютер в Казахстане

Геймер. Иллюстративное фото: pixabay.com

В преддверии Нового года многие задумываются о подарке своим родным и близким. Для геймеров выбор подарка очевиден – новый ПК. Однако такая покупка будет стоить больших денег. О том, сколько придется потратить на сборку «геймерского» компьютера, читайте в материале NUR.KZ.

Компьютерные игры давно перестали быть «нишевым» развлечением. Игровая индустрия имеет миллиардные обороты, в мире постоянно проходят геймерские соревнования с большими денежными призами, а сами игры из «убивалок времени» превратились в настоящее искусство с красивой графикой и обширными возможностями.

Однако современные компьютерные игры не только «качественно» выросли, но и стали более требовательны к «железу» - далеко не каждый компьютер выдаст качественную «картинку» и при этом будет работать без потери производительности.

Так во сколько обойдется покупка «геймерского» ПК, на котором можно было бы комфортно играть в современные шедевры игростроя?

Сколько стоит «геймерский» компьютер

Аналитики портала Picodi в преддверии Нового года задумались о новогоднем подарке для геймеров и решили собрать свою версию «идеального» игрового ПК.

Из-за обилия комплектующих собрать можно что угодно – хоть «картошку» за 100 тыс. тенге, хоть суперкомпьютер за 5 млн тенге. Все зависит от аппетитов и финансовых возможностей покупателя.

Аналитики решили пойти по пути меньшего сопротивления и за основу взяли характеристики «идеального компьютера» из статистики игровой платформы Steam.

В казахстанских интернет-магазинах стоимость отдельных элементов геймерского компьютера выглядит следующим образом:

материнская плата – 70 700 тенге ;

; процессор – 105 600 тенге ;

; видеокарта RTX 3060 – 307 900 тенге ;

; оперативная память 16 ГБ – 37 500 тенге ;

; блок питания – 80 200 тенге ;

; жёсткий диск 1 TБ – 45 400 тенге ;

; корпус – 89 800 тенге.

Стоимость некоторых комплектующих. Скриншот: NUR.KZ

Таким образом необходимый минимум уже превысил ценник в 700 тыс. тенге. Однако это еще не все. Так как основная масса игр создается под операционную систему Microsoft – Windows, придется позаботиться и о покупке ее лицензионной версии, которая, по данным аналитиков, стоит 85 000 тенге.

Также, помимо всего вышеописанного, нужно докупить все необходимые аксессуары:

эргономичная игровая мышь – 26 500 тенге ;

; клавиатура со специальной подсветкой и подставкой для запястий – 41 900 тенге ;

; наушники с микрофоном – 32 400 тенге ;

; монитор 24″ с высокой частотой обновления экрана – 123 500 тенге.

Если сложить все затраты, то хороший «геймерский комп» казахстанцу обойдется в 1 046 400 тенге.

Конечно, при желании покупатель сам может выбрать комплектующие, которые его удовлетворят. Например, можно сэкономить на корпусе или купить недорогие клавиатуру и мышь, а на освободившиеся средства выбрать более качественное «железо».

Также можно купить альтернативы, например, вместо жесткого диска (HDD) можно приобрести более быстрый SSD за похожую цену. Вариантов множество, главное четко понимать, для каких целей собирается ПК.

Стоимость комплектующих. Инфографика: picodi.com

Учитывая ценник, который превысил миллион тенге, Казахстан вошел в десятку стран, где комплектующие для компьютера стоят достаточно дорого. В среднем «геймерский» ПК с вышеописанными характеристиками обойдется в 2 260 долларов (10 место). Это больше, чем четыре средние зарплаты в стране.

Для сравнения, в России аналогичный компьютер обойдется в 2 455 долларов (4 место), а в Аргентине – вообще 4 238 долларов (1 место). Среди стран СНГ, помимо России и Казахстана в топ-10 вошли также Молдова (2 348 долларов – 7 место) и Беларусь (2 366 долларов – 6 место).

Самые дешевые комплектующие продаются в Германии и Польше – там за «геймерскую» сборку нужно заплатить всего 1 552 и 1 547 долларов соответственно.

При этом самое выгодное соотношение цен к средней заработной плате в Швейцарии (0,3 зарплаты), США (0,4 зарплаты) и Австралии (0,4 зарплаты).

Стоимость ПК в разных странах. Инфографика: picodi.com

Впрочем, даже собрав компьютер, геймеру предстоит также выделить средства и на покупку видеоигр. Как подсчитали аналитики, если среднестатистические казахстанские игроки будут покупать одну игру в месяц, то за год получится примерно 238 800 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2001510-skolko-stoit-sobrat-geymerskiy-kompyuter-v-kazahstane/