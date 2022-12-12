Нет дешевым авто: очередную лазейку для автолюбителей хотят закрыть в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Для покупки автомобилей по более выгодным ценам казахстанцы использовали определенные хитрости, приобретая их за границей и используя процедуру замены кузова. Однако теперь данный способ может оказаться недоступным, сообщает портал Kolesa.kz.

Из-за подорожания автомобилей казахстанцы ищут способы более выгодной покупки машин как для личного использования, так и для дальнейшей перепродажи и получения прибыли.

Для этого они могли использовать методы, позволяющие привезти даже праворульные автомобили. Главной лазейкой в этом вопросе была возможность замены кузова, за счет чего старая машина практически становилась новой.

Однако теперь и этот способ окажется под запретом, но с некоторым исключением.

Запрет на замену кузова

Согласно сообщению источника, в Казахстане планируется внести изменения в закон "О дорожном движении".

В него хотят добавить статью под номером 67. Она будет содержать норму о том, что регистрация автомобиля и изменение регистрационных данных "в случае замены кузова транспортного средства категории М1" окажутся под запретом.

Ключи от машины. Иллюстративное фото: Lovelyday12/Getty Images

То есть это коснется легковых автомобилей, для которых не получится воспользоваться процедурой замены кузова, чтобы обновить машину.

"Аналогично, помимо праворульных авто, будет запрещена и первичная регистрация машин с замененным кузовом или не снятых с регистрационного учета в государстве, в котором осуществлялась последняя регистрация", – отмечают в Kolesa.kz.

Ранее также сообщалось о новых запретах и ограничениях для иностранных автомобилей.

Исключение из правил

Отмечается, что запрет на замену кузова не затронет те автомобили, у которых VIN-код выбит на раме, так как раму в этом случае не трогают. Однако к этой категории в основном относятся старые машины.

Пока что проект изменений в закон находится на рассмотрении сената. Поэтому в настоящее время замена кузова официально не запрещена.

"Таким образом, в стране собираются побороть приток двойников, конструкторов и подвисших в воздухе авто на росучете. Проверять, снят или нет автомобиль с регистрации, к примеру, в России, станут по базе электронных ПТС, сверка с которой упоминается и в ряде других законодательных поправок", – сообщают в Kolesa.kz.

Напомним, что казахстанцы могут воспользоваться и другими способами сэкономить деньги при покупке машин. Например, приобрести электромобиль за границей и ввести его без пошлин. Также им доступна покупка машин на онлайн-торгах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2000824-net-deshevym-avto-ocherednuyu-lazeyku-dlya-avtolyubiteley-hotyat-zakryt-v-kazahstane/