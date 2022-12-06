Будут ли лишать банкротов единственного жилья, рассказали в Минфине

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Казахстанцы, имеющие проблемные займы, могут ожидать введения банкротства как способа избавиться от долгов. Однако, как сообщает Служба центральных коммуникаций (СЦК), эта процедура будет иметь определенные последствия.

Вопрос внедрения банкротства активно продвигается в Казахстане. Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге СЦК, проект уже находится на рассмотрении в мажилисе.

При этом он рассказал и о последствиях этой процедуры для казахстанцев, которые могут перепутать кредитную амнистию с банкротством.

Должника будут проверять

По словам вице-министра финансов, риск потери единственного жилья будет возникать при судебном банкротстве. Оно применяется при наличии долгов на сумму свыше 4,9 млн тенге.

Проводить процедуру будут финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты и аудиторы.

То есть будет проводиться оценка реального финансового положения должника. И в ходе данной процедуры будет предусмотрена реализация его имущества на торгах.

А вырученные деньги направят на погашение долгов перед кредиторами.

Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

Отнимут ли единственное жилье

Вопрос изъятия единственного жилья у казахстанцев будет зависеть от вида договора с кредитором.

"Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника. Однако долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, списанию не подлежат", – сообщил Ержан Биржанов.

То есть риск лишиться жилья будет сохраняться, что важно учитывать казахстанцам. А чтобы избежать этого, но при этом облегчить свою долговую нагрузку, они могут воспользоваться альтернативным решением – реабилитацией долгов.

Восстановление платежеспособности для защиты имущества

Процедура реабилитации долгов и восстановления платежеспособности означает возможность получить до 5 лет рассрочки на оплату долгов. Но для этого требуется наличие стабильного дохода.

Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

"План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота", – сообщил спикер на брифинге.

Напомним, что к подобным последствиям относятся следующие условия:

ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет;

повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет;

в течение 3 лет после банкротства будет проводиться постоянный мониторинг финансового состояния банкрота.

"Поэтому граждане должны подумать о возможных последствиях и ограничениях, прежде чем объявлять себя банкротом", – сообщил вице-министр Ержан Биржанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2000197-lishat-li-bankrotov-edinstvennogo-zhilya-rasskazali-v-minfine/