Чем кредитная амнистия отличается от банкротства в Казахстане

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: freepik.com

Все чаще в социальных сетях и в интернете возникают слухи о якобы грядущей кредитной амнистии. Однако казахстанцам следует остерегаться подобных сообщений и не путать банкротство с прощением займов. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

1 декабря 2022 года в Службе центральных коммуникаций (СЦК) при президенте РК прошел брифинг на тему "Основные положения законопроекта о банкротстве физических лиц".

Одним из обсуждаемых вопросов стала проблема наличия проблемной задолженности у казахстанцев. Согласно сообщению вице-министра финансов Ержана Биржанова, порядка 1,4 млн граждан в настоящее время имеют просрочки по займам сроком более 90 дней на общую сумму 1,45 трлн тенге.

При этом число тех, кто был не в состоянии обслуживать долги более пяти лет, достигло 365 тыс. человек. А их задолженность равна 504 млрд тенге.

Для решения этой ситуации разрабатываются новые механизмы, основным из которых является институт банкротства. Но при этом не следует путать это с амнистией кредитов.

Что такое амнистия

Кредитная амнистия – это меры по безвозмездному списанию задолженности населения. Подобное решение принималось лишь в 2019 году.

В рамках той акции были прощены потребительские займы лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (социально-уязвимые слои населения) и имеющих долги на сумму не более 3 млн тенге.

Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

Однако такая программа больше не проводилась и даже не планировалась, о чем уже не раз высказывались официальные лица. Это также подтвердил и вице-министр финансов на прошедшем брифинге СЦК.

"У нас предусмотрена процедура подготовки законопроекта по банкротству.

Списание кредитов не взаимосвязано с данным законом и не является предметом этого закона. Это отдельная возможная инициатива, но на сегодня нами не рассматривается", – сообщил Ержан Биржанов.

Также независимые финансовые аналитики сообщали, что в результате амнистии в 2019 году количество долгов только увеличилось, а ситуация у некоторых заемщиков ухудшилась. Поэтому для решения вопросов закредитованности населения разрабатывается другой инструмент.

Что такое банкротство

По словам вице-министра финансов, проект "Закона о банкротстве физических лиц" вынесен на рассмотрение мажилиса.

Напомним, что банкротство будет иметь три формы: судебную, внесудебную и добровольную. При этом оно подразумевает списание задолженности физических лиц, но с определенными последствиями:

ограничение на получение займов и кредитов (включая ипотеку) в течение пяти лет;

повторное применение банкротства возможно только через семь лет;

проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

Вместе со списанием займов придется столкнуться и с риском потери имущества, которое может быть продано на торгах в счет уплаты задолженности. В то же время не все виды долгов будут прощены банкроту.

Чтобы избежать подобных последствий, казахстанцы также смогут воспользоваться альтернативной процедурой – реабилитацией долгов и восстановлением платежеспособности. Она подразумевает облегчение условий оплаты долга и даже меры по списанию части задолженности.

То есть на данный момент в Казахстане создаются механизмы регулирования проблемной задолженности с помощью процедур банкротства и реабилитации заемщика. А кредитная амнистия официально не рассматривается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1999871-chem-kreditnaya-amnistiya-otlichaetsya-ot-bankrotstva-v-kazahstane/