На сколько подорожали услуги шиномонтажа в Казахстане

Смена колес. Иллюстративное фото: pixabay.com

Наступила зима, а это значит, что автомобилистам, которые не поменяли автошины на зимние, лучше сделать это в ближайшее время. О том, на сколько этой осенью подорожали услуги шиномонтажных мастерских, рассказал портал «Колеса».

С 1 декабря, согласно закону, вступает требование, по которому передвигаться на автотранспорте с летними шинами запрещено – водителю за это грозит штраф.

Большинство автовладельцев заранее позаботились о своей безопасности и «переобули» машины еще до наступления холодов, остальным же стоит подготовиться к тому, что цены успели заметно вырасти.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане сильно подорожали автошины – причем как новые, так и поддержанные. Однако вместе с ними выросла и стоимость услуг шиномонтажных мастерских. В зависимости от региона, а также типа и диаметра дисков, цены могут очень сильно отличаться.

Так, например, если в апреле текущего года средняя стоимость "переобувки" (демонтаж одного комплекта шин и монтаж другого с балансировкой) в Алматы составляла от 4 400 тенге до 7 300 тенге и выше, то к ноябрю цены доросли в среднем до 6 450-10 000 тенге.

Впрочем, как отмечают аналитики, при желании алматинцы могут найти "шиномонтажку", где готовы сделать всю работу за 2-3 тыс. тенге, но таких становится все меньше, а крупные мастерские нынче готовы взять с клиента намного больше. В целом же разница средней стоимости между весенним и осенним шиномонтажом в Алматы составляет 10-50%.

Как изменились цены в Алматы. Инфографика: kolesa.kz

В Астане цены на услуги шиномонтажа слегка ниже алматинских. В ноябре средняя стоимость «переобувки» варьировалась от 6 150 тенге до 9 300 тенге в зависимости от диаметра диска. В среднем цены по сравнению с апрельскими стали выше на 10-25%.

Как изменились цены в Астане. Инфографика: kolesa.kz

В третьем городе страны, Шымкенте, цены оказались самыми «либеральными» среди мегаполисов. Для примера: смена резины на 14-дюймовых дисках обойдется в 4 000 тенге против 3 400 тенге весной — плюс 18%.

В целом же средние цены в ноябре варьировались от 4 000 тенге до 7 000 тенге и выше в зависимости от диаметра диска. В апреле 2022 года этот разброс был скромнее – от 3 400 тенге до 5 500 тенге.

Как изменились цены в Шымкенте. Инфографика: kolesa.kz

Сколько стоят услуги шиномонтажа в других городах

Стоит отметить, что средние цены в Шымкенте являются одними из самых низких в стране. Впрочем, есть и другие крупные города, в которых мастерские решили не «заламывать» их этой осенью.

Так, например, жителям Актау за «переобувку» колес на 14-дюймовых дисках придется выложить в среднем 4 450 тенге. В Атырау выйдет чуть дороже – 4 600 тенге.

Также относительной дешевизной отличились шиномонтажные мастерские Павлодара (4 700 тенге за шиномонтаж дисков диаметром 14 дюймов), Караганда (4 750 тенге) и Тараз (4 780 тенге).

Актобе оказался одним из самых дорогих городов страны. Средние цены здесь превышают даже алматинские.

За смену 14-дюймовых колес водителю придется заплатить в среднем 5 500 тенге, за «пятнашку» - 7 030 тенге. Смена шин на дисках диаметром 16 дюймов выйдет в среднем 8 050 тенге, а 17 дюймов - 10 280 тенге и больше.

Цены на услуги шиномонтажных мастерских в разных городах. Инфографика: kolesa.kz

Отметим, что стоимость услуг мастерских может сильно отличаться – в одной готовы пойти на уступки и сделать дешево. В другой же выставят счет в два раза больше.

Также стоит помнить, что не все шиномонтажные определяют стоимость услуг по диаметру колеса. Как отмечают аналитики, крупные центры формируют свои прайс-листы, исходя из высоты профиля: чем он выше, тем дешевле услуга. Разница при этом может быть очень существенной.

В связи с этим казахстанским автовладельцам, которые до сих пор не «переобули» свои автомобили, нужно быть готовым к заметному подорожанию услуг. А если учесть то, что указанные цены были актуальны только в ноябре, и с тех пор инфляция в стране выросла с 18,8% до 19,6%, можно предположить, что также увеличилась стоимость услуг и шиномонтажных мастерских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1999931-na-skolko-podorozhali-uslugi-shinomontazha-v-kazahstane/