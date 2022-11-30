На сколько подорожали автошины в Казахстане

Автомобильные шины. Иллюстративное фото: pixabay.com

C наступлением холодов казахстанским водителям нужно задуматься о «переобувке» своих машин. В этом году им придется выделить на эти цели больше средств – подорожали как сами автошины, так и услуги по их замене. Их средние цены узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 декабря казахстанских автовладельцев, которые решили не менять летние шины на зимние, может ждать штраф. Однако «переобуть» свою машину нужно в первую очередь для своей безопасности.

О том какие автошины стоит выбрать, чтобы уверенно чувствовать себя на дорогах и при этом не бояться получить штраф, мы подробно рассказывали здесь.

Как изменились цены в стране

Тем автовладельцам, которые решили сменить покрышки на колесах своих авто следует подготовиться к тому, что цены на автошины в Казахстане за год заметно выросли.

По данным сервиса объявлений OLX, стоимость новой «резины» за десять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в среднем на 25%, в то время как поддержанные шины подорожали на 10%.

Таким образом, средняя стоимость автошин бывших в употреблении составляет около 45 тыс. тенге, а новых – 80 тыс. тенге.

Стоит отметить, что эти показатели могут сильно отличаться не только в зависимости от региона (например, дороже всего шины стоят в Алматы, а дешевле - в Актау), но и от многих других параметров: диаметра, качества материала и бренда.

Автомобильное колесо. Иллюстративное фото: pixabay.com

Помимо самих автошин в стране заметно подорожали и услуги по их замене. В сравнении с прошлым годом цены на рынке шиномонтажа в среднем по стране выросли на 12%.

Так, согласно данным аналитиков, средняя стоимость смены шин с летних на зимние в сентябре-октябре 2022 года составила 4 000 тенге по стране.

При этом дороже всего «переобувка» стоит жителям Астаны (6 000 тенге), Алматы (5 500 тенге) и Шымкента (5 000 тенге). А вот дешевле всего шиномонтаж в Кызылорде и Таразе – всего 2 500 тенге.

Впрочем, независимо от стоимости данной услуги, казахстанцам, которые обратились за ней к специалистам, стоит помнить о том, что при оплате работ важно требовать чек – это может обезопасить их, если окажется, что работа не была качественно выполнена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999575-na-skolko-podorozhali-avtoshiny-v-kazahstane/