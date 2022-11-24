Информацию о кредитной амнистии и списании всех видов займов опровергли в АРРФР

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В казахстанских мессенджерах снова распространяется информация о якобы проводимой кредитной амнистии и списании по всем видам займов. На официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка данную информацию опровергли.

"Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет о недостоверности распространяемой информации, передаваемой с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение", – говорится в заявлении АРРФР.

Как отметили в агентстве, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности для поддержки граждан, которые имеют просроченную задолженность по кредитам.

"Просим граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников", – добавили в АРРФР.

Ранее в августе представитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Дмитрий Акмаев рассказал, запретят ли онлайн-кредитование в Казахстане из-за участившихся случаев мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1998813-informatsiyu-o-kreditnoy-amnistii-i-spisanii-vseh-vidov-zaymov-oprovergli-v-arrfr/