Просроченные скидочные сертификаты за утилизацию авто продлят в Казахстане

Машинка и монеты. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Сдав старый транспорт в утиль, казахстанец может получить скидку на покупку нового автомобиля. Теперь это касается и просроченных скидочных сертификатов, которые были выданы в 2021 году – их действие продлили. Об этом сообщили в пресс-центре АО «Жасыл даму».

Сдав некоторые виды транспорта на утилизацию, казахстанцы могут получить компенсацию и скидочные сертификаты, которые можно использовать при покупке новой машины из салона.

Однако до недавнего времени эта возможность была только у владельцев новых сертификатов.

Дело в том, что их срок действия составляет всего 12 месяцев. Однако из-за того, что в стране проходил процесс передачи прав и обязанностей ликвидированного товарищества «Оператор РОП» акционерному обществу «Жасыл Даму» многие казахстанцы не успели воспользоваться своими сертификатами в срок.

Теперь же, после принятия 14 ноября текущего года приказа, который вносит изменения в правила стимулирования производства в Казахстане экологически чистых автомобильных транспортных средств, воспользоваться сертификатами смогут и те казахстанцы, которые получили их в прошлом году.

Таким образом, лица, имеющие скидочные сертификаты, выданные в период с 19 января 2021 года по 18 января 2022 года, сроки которых истекли, начиная с 5 декабря 2022 года имеют право передать их третьим лицам или же использовать самостоятельно при приобретении нового транспортного средства отечественного производства.

Срок их действия продлен до 18 января 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1999515-prosrochennye-skidochnye-sertifikaty-za-utilizatsiyu-avto-prodlyat-v-kazahstane/