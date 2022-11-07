Скидочный сертификат за утилизацию авто можно передать другому владельцу в Казахстане

Автосвалка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сдав старый автомобиль в утиль, казахстанцы могут получить специальный сертификат, который позволит приобрести новую машину со скидкой. Однако его также можно передать и третьему лицу. Об этом рассказали в пресс-центре АО «Жасыл даму».

С конца сентября текущего года казахстанцы, которые сдали свои старые машины на утилизацию, снова могут рассчитывать на получение скидочных сертификатов для покупки новых авто по сниженной цене.

Для этого владельцы старых транспортных средств после сдачи их в утиль должны подать заявку на получение денежной компенсации через платформу "Е-Өтініш". В заявке также нужно указать актуальные банковские реквизиты.

Отметим очень важное условие, которое касается скидочных сертификатов. Они действуют не на любой автомобиль, а только на те, что были произведены в Казахстане. Полный список транспортных средств, которые можно купить «по скидке», был опубликован на официальном сайте оператора.

Впрочем, владельцы сертификатов не обязаны использовать их самостоятельно. Их владельцы также могут переоформить их на третье лицо через автоматизированную информационную систему АО «Жасыл даму». После этого новый владелец сертификата сможет его использовать при покупке нового авто из салона.

Как проходит переоформление

Вся процедура переоформления скидочного сертификата происходит за несколько простых шагов:

сначала нужно зайти в свой личный кабинет на сайте оператора;

в личном кабинете нужно выбрать нужный сертификат и заполнить данные получателя скидочного сертификата;

заявку нужно подписать с помощью ЭЦП и отправить ее получателю скидочного сертификата;

получатель также должен зайти в личный кабинет и с помощью ЭЦП подтвердить получение сертификата. После этого отправляется запрос в АО «Жасыл даму»;

оператор после получения заявки рассматривает ее и принимает соответствующее решение.

Стоит отметить, что переоформление скидочных сертификатов, выданных в 2021 году, по которым истекли сроки действия, не рассматриваются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1996074-skidochnyy-sertifikat-za-utilizatsiyu-avto-mozhno-peredat-drugomu-vladeltsu-v-kazahstane/