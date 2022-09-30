Казахстанцы могут получить компенсации и воспользоваться сертификатами за сданные в утиль авто

Авто на утиль. Иллюстративное фото: recycle.kz

Завершена передача прав и обязательств ТОО "Оператор РОП" АО "Жасыл даму". Это значит, что теперь казахстанцы, сдавшие авто на утиль, смогут получить скидочные сертификаты и денежные компенсации. Об этом сообщается на официальном сайте АО "Жасыл даму".

В "Жасыл даму" заявили, что уже начали выплачивать средства отечественным автопроизводителям, чтобы те могли предоставлять скидки владельцам сертификатов на приобретение новых авто и сельхозтехники.

Казахстанцам и отечественным компаниям, сдавшим технику на утилизацию, нужно подать заявки на получение денежной компенсации через платформу "Е-Өтініш" - в заявке обязательно нужно указать актуальные банковские реквизиты.

"Денежные компенсации будут выплачены по подтвержденным заявкам и направленным заявлениям с актуальными банковскими реквизитами", - говорится в сообщении.

Использовать скидочные сертификаты с истекшим сроком можно будет после внесения соответствующих изменений в законодательство.

"В октябре текущего года дополнительно будет опубликован список производителей, у которых можно будет использовать действующие скидочные сертификаты при покупке новых автомобильных транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники", - добавили в компании.

Напомним, в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что деятельность ТОО "Оператор РОП" "вызывает много вопросов".

19 января работа компании была прекращена, вопросы утильсбора были переданы в ведение нового госоператора - компании "Жасыл даму".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990508-kazahstantsy-mogut-poluchit-kompensatsii-i-vospolzovatsya-sertifikatami-za-sdannye-v-util-avto/