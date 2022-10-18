Рост зарплат рекламщиков и маркетологов не успевает за инфляцией в Казахстане

Совещание. Иллюстративное фото: courtneyk/Getty Images

Сфера рекламы и маркетинга переживает не лучшие времена. Объем оказанных в ней услуг в Казахстане оказался в минусе, что также отразилось и на зарплатах работников этого сектора. Сколько в среднем получают казахстанские специалисты по рекламе и маркетингу, рассказали аналитики Finprom.

В Казахстане наметился упадок в сфере рекламных и маркетинговых услуг.

Так, объем услуг в области рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка за первое полугодие текущего года с учетом ненаблюдаемого сектора экономики составил 136,63 млрд тенге. Как отмечают аналитики, это на 11,2% меньше в денежном выражении, чем годом ранее.

Без учета ненаблюдаемого сектора экономики картина аналогичная – падение составило также 11,2% с 153,8 млрд тенге до 136,6 млрд тенге.

Стоит отметить, что в региональном разрезе большая часть услуг (74,6%) была предоставлена в Алматы. В денежном выражении это порядка 101,9 млрд тенге.

Следом идет Астана (15,6 млрд тенге) и Карагандинская область (6,8 млрд тенге).

Объем услуг в области рекламной деятельности. Инфографика: finprom.kz

В структуре услуг сильно просели рекламные агентства. На их долю пришлось 112,3 млрд тенге. Это на 20,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В других сферах деятельности картина противоположная.

Так, в текущем году на размещение рекламы в СМИ было выделено 4,6 млрд тенге, что на 27,6% больше, чем годом ранее.

Также на 139,3% больше средств было выделено на исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения – 19,7 млрд тенге.

Услуги в области рекламной деятельности. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, рост в этих двух сферах оказался не таким большим, чтобы "вытянуть" весь сектор из минуса. Снижение доходов также влияет и на зарплаты работников, которые не успевают расти также быстро, как цены в стране.

Так, среднемесячная заработная плата в сфере рекламной деятельности и исследования конъюнктуры рынка в первом полугодии текущего года составила 258,7 тыс. тенге, что меньше средней зарплаты в целом по Казахстану – 298,6 тыс. тенге.

Стоит отметить, что и без того низкие по сравнению со среднереспубликанским размером зарплаты еще и теряют свою покупательную способность, которая измеряется посредством индекса реальной заработной платы (рост минус инфляция).

Несмотря на то, что в денежном плане за год зарплаты в секторе выросли с 246,2 тыс. тенге до 258,7 тыс. тенге, их покупательская способность упала на 6,1%, тогда как в целом по стране она выросла на 10,9%.

Средние зарплаты в сфере рекламы и маркетинга. Инфографика: finprom.kz

Также отметим, что рекламщики и маркетологи оказались не единственными специалистами в Казахстане, чьи зарплаты не успевают за инфляцией. В подобной ситуации оказались также и казахстанские медработники – покупательская способность их зарплат за год упала на 1,6 процента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993165-rost-zarplat-reklamschikov-i-marketologov-ne-uspevaet-za-inflyatsiey-v-kazahstane/