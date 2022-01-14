Смартфон вместо удостоверения: где казахстанцы могут предъявлять цифровые документы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Возможности использования смартфона расширились за последние несколько лет. Теперь он даже может заменять бумажные документы. Подробнее о том, в каких местах казахстанцам доступна эта функция, читайте в материале NUR.KZ.

Цифровые версии документов – это не просто снимок удостоверения личности, паспорта вакцинации, билета или другой юридически значимой бумаги.

Цифровым документом считается именно электронная (виртуальная) версия, имеющая специальную защиту и возможность считывания информации.

Доступ к этим файлам для третьих лиц казахстанцы могут предоставить по собственному желанию, используя смартфон.

Например, эта функция доступна при обращении в:

банки второго уровня и нотариусы – могут быть представлены личные документы (например, удостоверение личности);

аэропорты и железнодорожные вокзалы – казахстанцы могут предъявить электронные версии билетов и посадочных талонов;

другие организации, включая некоторых мобильных операторов.

Всего казахстанцам доступны 18 видов электронных документов, среди которых: свидетельства о рождении, браке, смене имени, регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и так далее.

Иллюстративное фото: Freepik / rawpixel.com

Как предоставлять цифровые документы

Есть два варианта предоставления доступа к цифровым документам в приложении Электронного правительства eGovMobile: QR и 6-значный коды.

Например, в авиа и железнодорожных вокзалах может использоваться QR-код для сканирования удостоверения личности с экрана смартфона при регистрации на рейс.

А при обращении в банки второго уровня или в других организациях, требующих подтверждения личных данных, может потребоваться предоставление 6-значного кода доступа к документу.

Для обоих случаев нужно в разделе "Сервисы" мобильного приложения выбрать пункт "Цифровые документы", предварительно авторизовавшись с помощью ЭЦП или номера телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан.

Фото: Электронное правительство

В этом разделе нужно выбрать документ и нажать кнопку "Предоставить доступ" в нижней части экрана.

Далее отобразиться QR-код, а под ним 6-значный код, которые можно использовать для предоставления доступа.

Этот инструмент позволяет снизить риски различных видов мошенничества. Например, когда на казахстанцев могли оформить кредиты по потерянным документам.

Нужно ли иметь при себе оригинал

В целом возможность повсеместного использования цифровых документов может позволить не носить с собой оригиналы для их сохранности.

Однако январские события 2022 года в Казахстане показали, что иногда интернет может оказаться недоступным на длительное время.

Поэтому всегда нужно иметь в наличии оригиналы документов или хранить их в легкодоступном месте для подобных экстренных ситуаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1950523-smartfon-vmesto-udostovereniya-gde-kazahstantsy-mogut-predyavlyat-tsifrovye-dokumenty/