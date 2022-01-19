Когда казахстанцы смогут обменивать валюту без оригинала удостоверения личности

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Уже весной казахстанцы, которые хотят обменять валюту, но забыли свое удостоверение личности, смогут предъявить вместо него цифровой документ. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Национальный Банк Казахстана сообщил о том, что в правила обмена инвалюты были приняты поправки, позволяющие использовать цифровые документы для идентификации клиентов при операциях с наличной иностранной валютой в обменных пунктах страны.

Эти изменения начнут действовать по истечении 90 календарных дней после дня первого официального опубликования. Постановление было опубликовано 29 декабря 2021 года. Следовательно, использовать цифровые документы можно будет уже с последних дней марта текущего года.

Напомним, что два года назад (с 1 февраля 2020 года) казахстанцев обязали предъявлять удостоверение личности при обмене валюты.

Вместе с тем в стране расширяется список организаций, где вместо оригиналов можно предъявлять цифровые версии документов. Например, если гражданин не взял с собой удостоверение личности, он может показать его цифровой вариант, открытый в мобильном приложении Электронного правительства eGovMobile в разделе "Сервисы".

То есть, предъявлять можно не фотографии или сканированные варианты документов, а их официальные цифровые версии, доступ к которым возможет только после авторизации.

Напоминаем, что курсы валют, установленные в обменниках разных городов страны, отслеживаются и ежедневно публикуются на нашем сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1951865-kogda-kazahstantsy-smogut-obmenivat-valyutu-bez-originala-udostovereniya-lichnosti/