Сколько нужно работать казахстанцу, чтобы накопить на iPhone 14 PRO

Магазин Apple. Иллюстративное фото: VCG/VCG via Getty Images

В некоторых странах на новый смартфон от Apple может уйти несколько средних зарплат. О том, сколько нужно работать среднестатистическому казахстанцу и жителям других стран, чтобы приобрести айфон, рассказали аналитики Picodi.com.

В начале сентября компания Apple презентовала свою новинку – iPhone 14. В зависимости от модели стоимость смартфона может начинаться от 799 долларов и превышать отметку в 1 000 долларов.

В связи с этим может возникнуть вопрос: сколько средних зарплат в Казахстане потребуется "выложить", чтобы приобрести новый айфон?

Аналитики сопоставили стоимость iPhone 14 Pro (128 GB) в разных странах мира со средними зарплатами в них и рассчитали "индекс айфона" – стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях.

Как оказалось, статистика для Казахстана в этом году оказалась лучше, чем годом ранее. Смартфон от Apple все еще доступен не всем жителям страны, однако, чтобы его приобрести, казахстанцу потребуется отработать всего 58,5 дня за среднюю зарплату.

В 2022 году средняя номинальная зарплата (до вычета всех налогов и отчислений) составляет 312 тыс. тенге. На руки среднестатистический житель страны получает около 251 тыс. тенге.

Поэтому за такой срок можно будет купить новый айфон только в том случае, если казахстанец будет откладывать полностью всю свою зарплату.

Для сравнения, в 2021 году показатель был хуже – тогда жителю Казахстана пришлось бы отработать 62,8 рабочего дня. К слову, в 2018 году, чтобы купить айфон, пришлось бы работать вообще 86 дней.

Сколько нужно работать, чтобы накопить на новый айфон. Инфографика: picodi.com

Среди стран постсоветского пространства дольше, чем казахстанцам, пришлось бы работать гражданам следующих государств:

Молдова – 70,7 рабочего дня ;

; Украина – 98,1 дня ;

; Кыргызстан – 136,3 дня ;

; Таджикистан – 179,5 рабочего дня. Стоит отметить, что это вообще самый большой срок в индексе.

В то же время с заметным отрывом от Казахстана расположилась Россия – там среднестатистическому жителю придется поработать лишь 39,7 рабочего дня, чтобы приобрести новинку от Apple.

Меньше всего работать придется гражданам Швейцарии (4,6 рабочего дня), США (5,7 дня) и Австралии (6,1 дня).

Таким образом, в 2022 году Казахстан, благодаря росту зарплат, смог улучшить свои позиции в индексе.

Однако стоит отметить, что реальный срок, за который можно накопить на айфон казахстанцу, заметно отличается – в индексе не учитываются другие затраты жителей, а они в некоторых случаях могут даже превышать официальный доход семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1989572-skolko-nuzhno-rabotat-v-kazahstane-chtoby-nakopit-na-iphone-14-pro/