Из-за цен на аренду алматинцы заселяются в гостиницы

Иллюстративное фото: pexels.com

Из-за взлетевших цен на арендное жилье многие жители Алматы отдают предпочтение гостиницам. Номер в отеле может оказаться дешевле съемной квартиры в центре города. Об этом рассказали журналисты Экспресс К.

В августе 2022 года в Казахстане случился настоящий «бум» в сфере аренды жилья. Всего за месяц арендная плата в среднем по стране выросла на 12,4%. Это намного больше, чем было в любом другом месяце этого года. Особенно сильно выросли цены в южной столице (на 62,5% за год).

Ситуация с арендным жильем настолько обострилась, что некоторые алматинцы отдают предпочтение гостиницам, месячное проживание в которых оказывается дешевле, чем съем однокомнатной квартиры.

В Алматы средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в центре города может достигать 300 тыс. тенге в месяц, причем хозяин может затребовать еще столько же в качестве депозита.

Такие цены далеко не каждому по карману, однако, приезжие и молодежь нашли выход – они ютятся в «однушке» всемером и делят квартплату на всех.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В то же время в городе можно найти номер в трехзвездочном отеле, в котором сутки проживания будут стоить 8 тыс. тенге, то есть лишь 240 тыс. тенге в месяц.

На это обратили внимание и риелторы, которые все чаще заселяют своих клиентов в именно в такие отели, а не ищут им подходящие квартиры. Они уверены, что в ближайшее время гостиницы Алматы переориентируются на новый тренд в бизнесе. И начнут заманивать скидками тех, кто хочет жить в номерах годами.

Уже сейчас в городе появились гостиницы, которые полностью переключились на постоянных гостей и оплату берут помесячно. В одной из таких всего за 80 тыс. тенге можно жить вдвоем. Причем условия проживания в номере вполне комфортные: есть шкаф для вещей, плазменный телевизор, трюмо, чистые простыни и большой туалет.

Иллюстративное фото: pexels.com

Впрочем, после того как риелтор выложил предложение о заселении в соцсетях, гостиница быстро заполнилась. На момент обращения Экспресс К номеров уже не было.

Автор: Алан Исаев.

Стоит отметить, что длительное проживание в гостинице может подойти не каждому казахстанцу. Например, семейным парам с детьми такой вариант может оказаться неудобным.

С другой стороны – некоторые семьи могут рассчитывать на финансовую помощь в рамках льготной программы субсидирования арендного жилья, по которой 50% расходов берет на себя государство. Естественно, в случае заселения в гостиницу на такую скидку даже не стоит надеяться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1986954-iz-za-tsen-na-arendu-almatintsy-zaselyayutsya-v-gostinitsy/