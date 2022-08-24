Какой размер депозита при съеме жилья может требовать арендодатель в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Какой размер депозита может требовать арендодатель при съеме жилья, рассказала во время советник президента Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент NUR.KZ.

Лукьяненко сообщила, что депозит, который взимается при аренде жилья, является общепринятой мировой практикой, но в нашей стране она используется редко.

"Депозит, как правило, выплачивается по согласованию сторон в зависимости от того, в каком состоянии объект недвижимости. Например, есть объект в Esentai City, где ежемесячная оплата составляет 1,6 млн тенге. Там дорогая мебель от известных брендов, любое повреждение - это ущерб владельцу.

Депозит согласовывается сторонами. Если недвижимость эконом класса, то депозит взимается в размере одной месячной оплаты. В дорогом жилье может и большую сумму составлять", - говорит спикер.

Гарантийный депозит - это платеж, который оплачивается для соблюдения платежной дисциплины и для гарантии отсутствия ущерба имуществу.

"Если была просрочка по выплатам или коммунальным услугам, то владелец может удержать сумму из гарантийного депозита. Арендатор дополнительно ее потом возместит.

После окончания срока аренды стороны проверяют состояние квартиры и, если есть повреждения за исключением физического износа, то есть возможность удержать из депозита все недостатки, которые выявились. По окончании срока аренды, по согласованию сторон, депозит может быть зачтен в качестве оплаты за последний месяц аренды или возвращен", - заключила Лукьяненко.

Ранее она рассказывала, почему поднялись цены на аренду жилья в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984572-kakoy-razmer-depozita-pri-seme-zhilya-mozhet-trebovat-arendodatel-v-almaty/