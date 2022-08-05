"Сама бы купила": родители школьников возмутились выданной в помощь формой в Жетысу

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К началу учебного года из бюджета будет выделено 15 млрд тенге на школьную форму для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Однако в одном из регионов заявили, что деньги на руки родители не получат.

По данным телеканала "Хабар 24", на выделенные деньги планируется одеть более 400 тыс. казахстанских школьников. На одного ребенка выделят порядка 40 тыс. тенге.

Только в Жетысуской области на форму и канцелярские принадлежности для ребят из многодетных семей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей выделили 360 млн тенге. Это по 25 тысяч на каждого ученика.

Но на встрече с населением представители акимата региона заявили, что родители не получат деньги на руки. Это возмутило горожан. Они против того, чтобы госсредства перечисляли сразу предпринимателям.

По мнению мам, в магазинах одежды, куда их направляет акимат, зачастую нет нужных размеров или маленький ассортимент школьной формы.

"Форма, которую нам выдали в прошлом году, очень плохого качества. Кофты и юбки тонкие. Ткань у одежды оставляет желать лучшего. Деньгами удобнее: можно померить и подобрать ребенку по фигуре";

"Форма нам неудобна, большие размеры. Поэтому мы хотим, родители хотят, многодетные матери хотят, чтобы выдали нам деньгами, финансами, а не формами. Формы большие, неудобные, дети не хотят их носить. Я сама бы выбрала, с ребенком пошла бы на базар, взяла бы то, что она желает", – высказали свое мнение мамы из Талдыкоргана.

В управлении образования объяснили, почему не могут сделать так, как просят родители.

"В нашей области помощь будет оказана свыше 14 тысячам учащихся. Будет оказана именно материальная – в виде школьной формы и канцелярских товаров. Так как эти изменения в постановление правительства еще не вступили в силу.

В постановление вносятся изменения относительно того, что родителям на картсчета должны быть выплачены средства в сумме минимального прожиточного минимума", – пояснила и.о. руководителя областного управления образования Айжан Адамбекова.

Поэтому родителям придется принять соцпомощь в виде школьной формы и канцтоваров. Переводить деньги напрямую семьям пока не позволяет законодательство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981865-dengami-vmesto-shkolnoy-formy-poprosili-pomoch-roditeli-iz-zhetysu/