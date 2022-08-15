Рекордный объем денежных переводов был отправлен из Казахстана за рубеж

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Объем средств, отправленных из Казахстана за рубеж посредством международных систем денежных переводов (СДП) в первом полугодии текущего года, вырос почти на 10%. Больше всего денег было отправлено в Узбекистан и Турцию, сообщает мониторинговое агентство Ranking.kz.

В первом полугодии 2022 года через международные системы денежных переводов из Казахстана за рубеж было отправлено 495,8 миллиарда тенге, что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только за июнь в разные страны была переведена рекордная сумма – 104,4 миллиарда тенге. Предыдущие рекорды приходились на апрель текущего года (103,6 миллиарда тенге) и июнь 2021 года (103 миллиарда тенге).

Инфографика: ranking.kz

Половина объема денежных переводов из Казахстана за рубеж через СДП за январь-июнь 2022 года была отправлена в Узбекистан (130 миллиардов тенге) и в Турцию (118,5 млрд тенге).

К слову, объем переведенных в данные страны средств, в этом году вырос на 14% и 23,2% соответственно.

Значительные объемы переводов из Казахстана также пришлись на Россию (86,2 миллиарда тенге). Здесь наблюдается снижение общей суммы на 7,6%.

Такая же ситуация наблюдается по отношению к Кыргызстану: объем переводов уменьшился с 76 до 55,2 млрд тенге.

А в Грузию, наоборот, отправили в 4,5 раза больше денег, чем год назад – 39,9 млрд тенге против 8,8 млрд.

Из Казахстана с помощью СДП также совершаются переводы в Китай, Армению, Таджикистан, Азербайджан и другие страны.

Инфографика: ranking.kz

Из общего объема переводов из Казахстана за рубеж в первом полугодии 2022 года 76,8% пришлось лишь на систему "Золотая Корона" – 380,9 миллиарда тенге, что на 3,5% больше, чем год назад.

Следом идет система Contact, через которую перевели 64,9 миллиарда тенге – в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Замыкает тройку лидеров Western Union с объемом переводов в 30,2 миллиарда тенге, рост за год – на 9,8%.

Из Казахстана за рубеж деньги также отправляются с помощью системы MoneyGram, популярность которой выросла в 3,5 раза: с 3,6 млрд в прошлом году до 13,1 млрд тенге – в этом.

А пятая наиболее используемая СДП – "Юнистрим" – наоборот, становится менее популярной: через нее в первом полугодии 2022 года было переведено всего 4,7 миллиарда тенге, тогда как в 2021 году было 21,5 миллиарда.

Инфографика: ranking.kz

При этом напомним, что также резко вырос объем переводов через СДП в Казахстан из России.

Отметим, что системы денежных переводов позволяют казахстанцам и жителям других стран выбирать, как отправить деньги – с использованием карты или наличных средств.

К примеру, если на руках есть только "наличка", то можно прийти в пункт обслуживания системы денежных переводов и отправить их адресату, предъявив лишь удостоверение личности. А чтобы отправить деньги онлайн, нужна любая банковская карта с нужной суммой на счете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1983177-rekordnyy-obem-denezhnyh-perevodov-byl-otpravlen-iz-kazahstana-za-rubezh/