Объем денежных переводов из России в Казахстан резко увеличился за последнее время

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На территорию Казахстана через международные системы денежных переводов (СДП) было переведено рекордное количество денег. Самым крупным отправителем оказалась Россия, передает портал Ranking.kz.

Согласно данным аналитиков, за первые пять месяцев 2022 года объем переводов через СДП из-за рубежа в Казахстан составил рекордные 178,8 млрд тенге, что на 58,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Две трети полученных из-за рубежа средств в текущем году пришлись лишь на апрель и май — 52,5 млрд и 69,2 млрд тенге соответственно. Это самые высокие месячные показатели в секторе за все время.

Инфографика: ranking.kz

Наибольший объем средств (более 40% от общей суммы) был отправлен из России - 72,3 млрд тенге. За год он вырос сразу в 3,1 раза.

При этом в апреле общая сумма российских переводов составила 18,3 млрд тенге, а в мае - 45,6 млрд тенге. Таким образом, непосредственно в мае на Россию пришлось две трети зарубежных переводов в Казахстан.

Далее по объему переводов в РК за январь–май идут США (19,8 млрд тенге), Кыргызстан (19,1 млрд тенге), Южная Корея (17 млрд тенге) и Узбекистан (16,3 млрд тенге).

Значительные объемы средств пришлись также на Германию (8,7 млрд тенге) и Турцию (5,8 млрд тенге).

Инфографика: ranking.kz

Почти две трети переводов ожидаемо были получены через российскую систему «Золотая Корона» - 113,6 млрд тенге, что на 83,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следом идут американские международные системы денежных переводов Western Union (33,1 млрд тенге) и MoneyGram (21,5 млрд тенге).

Инфографика: ranking.kz

Напомним, что международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. Таким образом применение систем денежных переводов, которыми можно пользоваться и без открытия банковского счета, осталось одним из немногих способов отправлять деньги из России за рубеж и принимать денежные переводы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978443-obem-denezhnyh-perevodov-iz-rossii-v-kazahstan-rezko-uvelichilsya-za-poslednee-vremya/