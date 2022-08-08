Сколько стоят школьные тетради и другие канцтовары в казахстанских магазинах

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Средняя стоимость канцелярских товаров может достаточно сильно различаться в каждом из магазинов. Все зависит от ассортимента и представленных цен. Сколько стоят школьные тетради, ручки и карандаши в некоторых казахстанских магазинах, узнали журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Для того, чтобы собрать ребенка в школу после летних каникул, многим казахстанским семьям нужно выделить значительную часть семейного бюджета.

В зависимости от предпочтений и возможностей, одни родители могут выбирать определенный магазин для закупа, а другие искать, где школьные товары будут стоить дешевле.

Мы, в свою очередь, узнали цены на самый необходимый набор канцтоваров – ученические тетради, ручки и карандаши.

С соответствующим ассортиментом мы ознакомились на сайтах трех крупных торговых сетей, представленных в разных городах Казахстана:

«Детский мир»;

Abdi;

Marwin.

Аналогичных товаров от одного производителя у данных продавцов не нашлось, поэтому мы узнали минимальную, максимальную и среднюю стоимость всей интересующей нас школьной канцелярии. По среднему показателю и будут распределены места в рейтинге.

Данные были собраны 05 августа 2022 года.

Ученические тетради

Простые ученические тетради с 12 листами и разной линовкой могут быть с однотонными обложками (чаще всего зеленого цвета) и с различными рисунками. Мы зафиксировали цены только на универсальные однотонные варианты.

В онлайн-каталоге Abdi представлено шесть видов таких тетрадей от разных производителей. Все они стоят по 45 тенге. Средняя цена, соответственно, такая же.

Напомним, что в прошлом году минимальная стоимость тетрадей здесь была почти в два раз ниже.

На портале «Детского мира» можно купить 10 разновидностей тонких ученических тетрадей с однотонными обложками. Их цены разнятся от 35 до 129 тенге за штуку. В среднем они стоят 60 тенге.

Иллюстративное фото: artisteer / Getty Images

В интернет-магазине Marwin можно купить 20 видов однотонных ученических тетрадей стоимостью от 80 до 175 тенге за одну штуку. Средняя стоимость – 123 тенге. Некоторые из представленных товаров продаются только в упаковках по 10-20 штук.

Шариковые ручки

Шариковые ручки мы рассматривали синего цвета, не автоматические и не декорированные дополнительными деталями. Также не учитывали стоимость ручек, которые продавались в наборах.

На портале Abdi мы нашли 133 шариковые неавтоматические ручки стоимостью от 50 до 445 тенге. Их средняя стоимость составила 286 тенге.

В «Детском мире» поштучно продавались 15 видов ученических ручек. Их цена составила от 29 до 1 090 тенге. В среднем они стоят 304 тенге.

В онлайн-каталоге Marwin мы нашли 17 подходящих ручек стоимостью от 85 до 1 130 тенге. Средняя цена составила 397 тенге.

Простые карандаши

Чернографитные или, как их еще называют, простые карандаши мы также выбирали не в наборе и без дополнительных деталей в виде фигурных ластиков на конце и так далее.

В Abdi мы нашли 65 карандашей, которые можно купить поштучно. Их стоимость – от 25 до 495 тенге. Средняя – 159 тенге.

На портале «Детского мира» нашлось 18 видов карандашей не в наборе и без дополнительных функций и аксессуаров. Цены варьируются от 29 до 459 тенге. Средняя составила 204 тенге.

В интернет-магазине Marwin представлено 37 видов простых карандашей, цены за которые указаны поштучно. К слову, они разнятся от 80 до 1 440 тенге. Средняя стоимость составила 408 тенге.

По размерам средних цен на тетради, ручки и карандаши три взятых для рейтинга магазина твердо заняли следующие места:

Abdi; «Детский мир»; Marwin.

Инфографика: NUR.KZ

Отметим, что на выбор магазина могут повлиять не только цены, но и ассортимент, качество представленного товара и многое другое.

Между тем напомним, что некоторые казахстанские школьники могут рассчитывать на бесплатное получение самых необходимых канцелярских товаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1982178-skolko-stoyat-shkolnye-tetradi-i-drugie-kantstovary-v-kazahstanskih-magazinah/