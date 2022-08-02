Сколько денег оставили казахстанцы в магазинах в 2022 году

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в мире, розничный рынок в стране процветает. Казахстанцы активно совершают покупки на базарах и в магазинах. О том, сколько за полугодие жителями страны было потрачено денег, рассказали аналитики Ranking.kz.

Цены на многие товары и услуги в стране постоянно растут. В июле инфляция достигла 15% с начала года. Параллельно с этим наблюдается разница в росте объемов розничной торговли в денежном и физическом выражении.

Так, по итогам полугода казахстанцы оставили в магазинах и на рынках денег на общую сумму 6,1 трлн тенге – это на 13,8% больше, чем годом ранее. Однако реальный рост физического объема торговли составил всего лишь 1,2%.

Инфографика: ranking.kz

Как выросли продажи

Несмотря на то, что продовольственные товары постоянно дорожают, по объемам продаж они заметно уступают непродовольственным – 2 трлн тенге против 4,1 трлн тенге за год. При этом, 4,3 трлн тенге пришлось на торгующие предприятия и организации и лишь 1,8 трлн тенге на индивидуальных предпринимателей и на продавцов с рынков.

В региональном разрезе больше всего товаров в розницу традиционно продали в Алматы – порядка 30,7% от всего объема продаж по стране. В денежном выражении наблюдается рост на 10,7% - до 1,9 трлн тенге.

На второй строчке рейтинга оказалась столица, жители которой потратили 711 млрд тенге за полгода, что на 16,8% больше чем было в 2021 году. В тройку лидеров также вошла Карагандинская область, где продажи выросли на 5,5% за год и составили 506,7 млрд тенге.

Наименьший объем продаж был зафиксирован в новообразованной Улытауской области – всего 39 млрд тенге, что всего 0,6% от общего объема продаж по стране. Для сравнения, в новых Абайской и Жетысуской областях объемы розничной торговли достигли 177,6 млрд тенге и 72,9 млрд тенге соответственно.

Инфографика: ranking.kz

Большую часть продаж делает малый бизнес – 3,6 трлн тенге, это на 6,9% больше, чем годом ранее (3,4 трлн тенге в 2021 году). Следом идут крупные предприятия, которые за полгода продали товаров на 1,6 трлн тенге, что на 25% больше, чем годом ранее (1,3 трлн тенге).

Средний бизнес хоть и не показал такие же большие объемы, зато оказался самым быстрорастущим. За полгода его представители продали товаров на 825,4 млрд тенге – рост за год составил 28,1%.

Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что ряд крупных брендов, повысив цены на свою продукцию, не планируют их снижать, а значит в будущем возможен дальнейший рост объемов продаж именно в денежном выражении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981312-skolko-deneg-ostavili-kazahstantsy-v-magazinah-v-2022-godu/