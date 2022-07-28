Крупные бренды не планируют снижать цены в 2022 году

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Крупные американские бренды вроде Coca-Cola и Unilever в 2022 году были вынуждены повысить цены на свои товары из-за того, что затраты самих компаний тоже выросли. Специалисты считают, что потребителям, которые ждали возвращения цен до прежнего уровня, не стоит делать этого, передает The Wall Street Journal.

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Производители напитков Coca-Cola, шампуня Dove, подгузников Huggies и другой продукции ежедневного потребления подняли цены из-за роста цен на сырье. Кроме того, компании также были вынуждены поднять зарплаты своим сотрудникам. Во вторник, 26 июля, руководители глобальных брендов заявили, что в течение следующих нескольких месяцев продолжат перекладывать эти расходы на потребителей. То есть, повышать цены на продукцию. По словам представителей компаний, люди продолжают покупать их товары, несмотря на то, что инфляция сказалась на доходах многих семей.

"Мы по-прежнему наблюдаем устойчивость и высокий спрос не только в США, но и во всем мире", — сказал в интервью Джон Мерфи, финансовый директор Coca-Cola.

При этом некоторые компании все же заявляют о снижении спроса со стороны потребителей. Например, это сделал производитель грилей Weber. Сеть супермаркетов Walmart также заявила о том, что снижает ожидания относительно годовой прибыли компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1980401-krupnye-brendy-ne-planiruyut-snizhat-tseny-v-2022-godu/