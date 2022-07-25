Сколько стоит аренда жилья в Боровом

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Боровое или Бурабай – любимое место отдыха для многих казахстанцев. Часто люди едут туда отдыхать на несколько дней, а для этого нужно искать место, где переночевать. Сколько будет стоить аренда квартир и домов в Боровом, рассказали аналитики портала «Крыша».

В жаркое лето очень хочется отдохнуть на какой-нибудь курортной зоне. Озеро «Боровое» или «Бурабай» - одно из таких мест. Многие казахстанские семьи, которые останавливают свой выбор на нем, как правило, отдыхают там по нескольку дней.

Сейчас туристическая отрасль Казахстана переживает подъем, поэтому пользоваться услугами отелей и гостиниц может быть накладно. В некоторых случаях Бурабай может оказаться дороже отдыха в Египте и Турции.

Альтернатива дорогому гостиничному бизнесу есть – аренда жилья у местных жителей. Цены в этом случае могут варьироваться от 2 000 тенге до 50 000 тенге в сутки и даже выше – все зависит от запросов туристов.

Например, за две тысячи тенге в сутки в Боровом можно снять комнату на двоих в частном доме. Как отмечают авторы объявления, в комнате есть две кровати и небольшой шкаф для одежды.

Правда, туалет и душ находятся на улице и их придется делить с другими постояльцами. Комнаты с условиями в доме обойдутся в 4–10 тысяч тенге за сутки.

Фото: krisha.kz

Аренда домов

Можно раскошелиться чуть больше и снять сразу весь дом. Как отмечают аналитики, минимальная стоимость аренды отдельного дома составляет 10 000 тенге в сутки. Как правило, это 1-2-комнатные дома площадью от 15 до 30 квадратных метров.

Вмещают такие домики не более четырех человек, зато все удобства внутри – вплоть до бытовой техники вроде микроволновки, газовой плиты и холодильника.

Фото: krisha.kz

Дома побольше и стоят дороже. 3-4-комнатные дома площадью до 45 квадратных метров стоят в районе 20-30 тысяч тенге за сутки. Вместить они могут человек восемь.

Фото: krisha.kz

Если собралась большая компания, то стоит обратить внимание на еще большие дома, которые могут вместить больше десяти человек. Например, за 3-5-комнатный дом площадью до 70 квадратов придется выложить более 40 тысяч тенге в сутки, как правило, в эту сумму входит еще и завтрак.

Однако можно найти и целый коттедж с несколькими этажами. Стоить он будет более 50 тысяч тенге, зато спокойно вместит в себя 12 и более человек.

Фото: krisha.kz

Съем квартиры

Туристы, которым не нравятся варианты со съемом домов и коттеджей, могут обратить внимание на квартиры, которые сдаются в аренду. Цены на них идут от 6 000 тенге до 50 000 тенге и выше. Все, как и в случае с частными домами, зависит от квадратуры и условий.

В среднем сутки аренды однокомнатной квартиры будут стоить 10-12 тысяч тенге, однако можно найти и за 6 000 тенге. Как правило, площадь таких квартир не превышает 35 квадратных метров, и находятся они в старых советских панельных и кирпичных домах. Все они минимально меблированы и имеют необходимую бытовую технику.

Фото: krisha.kz

За 15-25 тысяч тенге в сутки можно арендовать также однокомнатные квартиры площадью 30-45 квадратных метров. В этих вариантах оборудованы дополнительные спальные места: кровать, диван или кресло-кровать. В квартире одновременно может находиться до четырёх человек.

Также за эту сумму можно найти квартиры с двумя комнатами, тогда там спокойно смогут расположиться пять-шесть человек. Квартиры, как правило, меблированы и имеют всю необходимую бытовую технику, а хозяева, предоставляют кухонную посуду и постельное белье с полотенцами.

Фото: krisha.kz

Если туристы готовы заплатить больше, то смогут найти квартиры стоимость от 30 тысяч тенге в сутки. Это трехкомнатные квартиры площадью до 60 квадратных метров, которые расположены в центре поселка Бурабай. Также в этой ценовой категории можно найти 2-комнатные квартиры в новых жилых комплексах (ЖК).

Фото: krisha.kz

Есть также квартиры, арендная цена которых начинается от 50 000 тенге. За эту сумму можно найти четырехкомнатные двухуровневые апартаменты площадью в 100 квадратных метров.

От чего зависит стоимость аренды

Как отмечают аналитики, цена аренды зависит от двух основных факторов:

расположение – чем ближе к берегу озера, тем выше стоимость аренды;

площадь и наличие спальных мест. Например, однокомнатная квартира с дополнительным спальным местом в среднем стоит на 5-10 тысяч тенге дороже, чем такая же квартира, но только с одной кроватью.

Свою роль играют также условия проживания – был ли в квартире ремонт, есть ли мебель и бытовая техника, предлагаются ли дополнительные услуги – баня, готовка, уборка и многое другое.

Как правило, самые дорогие варианты жилья расположены непосредственно рядом с берегом озера. Здесь сосредоточено большое количество современных ЖК, коттеджных городков и частных зон отдыха.

Вариантов аренды – множество, а разброс цен позволяет найти оптимальный вариант в зависимости от бюджета и запросов отдыхающих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1980055-skolko-stoit-arenda-zhilya-v-borovom/