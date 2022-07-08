Социально-значимые продукты подорожали за первую неделю июля в Казахстане

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Прошла всего одна неделя июля, а она уже успела отметиться ростом цен. Подорожали в первую очередь продукты, которые входят в список социально-значимых. Как изменились цены, узнали журналисты NUR.KZ.

С начала июля текущего года в Казахстане был зафиксирован рост цен на ряд социально-значимых продовольственных товаров. Как передает официальный Telegram-канал Бюро Национальной статистики, за неделю они подорожали на 0,2%. Таким образом, с начала текущего года рост цен составил 17,4%.

В годовом выражении цены на социально-значимые продукты подорожали на 17,7%, что выше аналогичного периода 2021 года на 2,2 процентных пункта.

Что подорожало:

лук репчатый – на 1,5 %;

яйца, І категория – на 1,2 %.

Однако, помимо подорожания, также было зафиксировано и снижение цен на ряд продовольственных товаров. Таким образом, белокочанная капуста стала дешевле на 6,7%, картофель – на 2,6%, а морковь – на 0,4%.

В список социально-значимых товаров входят 19 наименований, в том числе сливочное масло, средняя цена которого, по данным на 5 июля 2022 года, составляет 3 256 тенге за килограмм, говядина, один килограмм которой стоит 2 200 тенге, творог – 1726 тенге за килограмм, мука первого сорта со стоимостью в 220 тенге за килограмм и гречка, которая стоит в среднем 501 тенге за килограмм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1977573-sotsialno-znachimye-produkty-podorozhali-za-pervuyu-nedelyu-iyulya-v-kazahstane/