Почти полтора миллиона казахстанцев недоедает, заявили аналитики

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У каждого человека есть среднесуточная норма потребления калорий. Чтобы быть здоровым, не худеть и не набирать лишний вес, необходимо ее придерживаться. Как оказалось, многие казахстанцы недоедают, и дело тут не всегда в диете. О том, сколько таких людей, читайте в материале NUR.KZ.

Для нормальной жизнедеятельности человек должен регулярно питаться. Для этого необходимо составлять правильный рацион, в котором будет учтена в том числе и калорийность продуктов.

Минимальная потребность в энергетической ценности пищевых веществ по Республике Казахстан составляет 1 861 килокалорий в суточном рационе на душу населения. То есть, если человек в день потребляет меньше, значит, по мнению Минздрава, он недоедает.

Калорийность питания населения Казахстана в 2021 году составляла 3 111 ккал в суточном рационе на человека. Это больше минимальной нормы, но меньше на 9,2%, чем годом ранее.

Как отмечают аналитики EnergyProm, это самый низкий показатель с момента введения учета калорийности питания населения РК в 2016 году.

Инфографика: energyprom.kz

В региональном разрезе лишь в четырех регионах РК энергетическая ценность потребленных продуктов питания ниже среднереспубликанского значения: в Нур-Султане (2856 ккал в суточном рационе на душу населения), Шымкенте (2981 ккал), Мангистауской (3047 ккал) и Кызылординской (3081 ккал) областях.

Наиболее калорийную пищу в 2021 году потребляли жители Павлодарской (4120 ккал) и Акмолинской (3780 ккал) областей.

Инфографика: energyprom.kz

При этом, вместе с сокращением потребления калорий, в стране заметно увеличилось количество казахстанцев, которые вовсе недоедают.

В 2021 году доля казахстанцев, калорийность питания которых была ниже минимально допустимого уровня, составила 6,7%. Это заметно выше, чем было в 2020 году в разгар пандемии – тогда доля недоедающих составляла 4,4%. Более того, в 2016 году, когда начали вести учет калорийности питания населения, этот показатель составлял всего 2,7%.

Таким образом, за год численность недоедающих в стране выросла более чем в полтора раза: с 832,5 тысячи человек до 1,3 млн человек.

Инфографика: energyprom.kz

Интересно, что в городах и селах наблюдается сильный разрыв в калорийности питания населения. Средний показатель для города – 3044 ккал, а для села – 3 207 ккал.

Инфографика: energyprom.kz

Доля недоедающих в городской местности в 2021 году выросла на 89,5% и составила 7,5% от всего городского населения Казахстана – это порядка 845,1 тысячи человек.

В сельской местности численность населения с калорийностью питания ниже минимально допустимого уровня составила 384 тысячи человек, что на 18,7% больше, чем в 2020 году, а доля недоедающего сельского населения соответственно выросла за год с 4,2% до 4,9%.

Инфографика: energyprom.kz

Недоедание может вылиться в серьезные проблемы со здоровьем. Однако важно придерживаться не только показателей калорийности продуктов, но также их полезности.

Еда должна быть сбалансирована: белки, жиры, углеводы, а также витамины нужны для нормальной жизнедеятельности каждому человеку.

Впрочем, в связи с ростом цен на продукты, в том числе на мясо птицы и овощи, многим жителям страны может быть не по карману питаться так же, как раньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1977312-pochti-poltora-milliona-kazahstantsev-nedoedaet-zayavili-analitiki/