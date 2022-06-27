Цены на мясо и птицу в Казахстане не снижались более 6 лет подряд, заявили аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане вновь выросли цены на мясо и на птицу. При этом аналитики отметили, что потребление мяса на душу населения в Казахстане тоже увеличилось.

Отмечается, что в первом квартале 2022 года среднее потребление мяса и птицы в Казахстане составило 11,5 килограмм на душу населения, сообщает Energyprom.kz. По данным экспертов, это на 5,9% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Таким образом, объем потребления каждого отдельного вида мяса на одного казахстанца за первые месяцы текущего года выглядит так:

говядина – 6,4 килограмм (+6,4%);

конины – 1,8 килограмм (+3,1%);

баранина – 1,1 килограмм (+1,1%);

куры – 1,2 килограмм (+18,3%);

свинина – 818 грамм (-0,7%).

Увеличилось производство свежего и охлажденного мяса и птицы – объемы выпуска мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей за год выросли на 10,6%, до 30,1 тыс. тонн за январь-май текущего года.

Кроме того, производство мяса домашней птицы выросло на 5,6%, до 46,4 тыс. тонн.

Отечественные мясокомбинаты и птицефермы по итогам четырех месяцев обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) в секторе на 88,9%.

Производство мяса, птицы и пищевых субпродуктов из них составило 342 тыс. тонн (в убойном весе), что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю импорта пришлось 11,1% ресурсов: в страну завезли 42,6 тыс. тонн продукции, что на 5,7% меньше, чем за январь-апрель 2021 года.

Экспорт сократился сразу на 19,3% по сравнению с прошлым годом и составил 10,3 тыс. тонн.

В итоге на внутреннем рынке было реализовано 374,2 тыс. тонн мяса и мясной продукции – на 1,7% больше, чем годом ранее.

Цены на мясо и птицу по итогам мая текущего года выросли на 0,9% за месяц и сразу на 15% за год.

Эксперты отметили, что цены на мясо и птицу в Казахстане растут и не снижаются 74 месяца подряд, то есть более 6 лет.

Таким образом за прошедший год по данным на конец мая цены выросли на:

мясо птицы (+28,5%);

баранину (+16,5%);

свинину (+13,3%);

конину (+16,8%);

говядину (+9,7%).

Средняя розничная цена на говядину с костями в мае текущего года составила 2,3 тыс. тенге за килограмм.

Конина с костями обходилась казахстанцам в среднем по 2,8 тыс. тенге за килограмм, баранина с костями – 2,6 тыс. тенге за килограмм, а свинина с костями – 1,9 тыс. тенге за килограмм. Куры стоили 1,2 тыс. тенге за килограмм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975812-tseny-na-myaso-i-ptitsu-v-kazahstane-ne-snizhalis-bolee-6-let-podryad-zayavili-analitiki/