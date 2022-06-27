Казахстанцев будут уведомлять о похищении их личных данных

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Более тысячи информационных систем, включая базы госорганов, ежегодно подвергается различным хакерским атакам. Однако теперь казахстанцев будут вовремя оповещать о подобных угрозах и утечке личных данных. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Хакерские атаки – это действия, направленные на взлом цифровых систем, нарушение их работы и похищение определенной информации.

Например, такой атаке могут быть подвержены банки, частные компании и даже госорганы. В результате, в руки злоумышленников могут попасть личные данные граждан: адреса, пароли, номера карт и удостоверений личности, мобильного телефона, ЭЦП и так далее.

Как сообщает сайт АО "Национальные информационные технологии", теперь для защиты казахстанцев будут отправляться уведомления о том, какие данные находятся в руках хакеров и мошенников.

Как будет работать система защиты

Согласно сообщению источника, оповещения будут производиться через приложение eGov Mobile.

Так, в личном кабинете казахстанцев будут приходить уведомления при обнаружении фактов незаконного сбора и утечки их данных на сайтах. Запустить сервис планируется в конце 2022 года.

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В результате, каждый казахстанец сможет вовремя среагировать на утечку информации и сменить пароль, перевыпустить карточку и так далее.

В сообщении также отмечается, что в 2021 году АО "НИТ" уже подключилось к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений Bug Bounty.

Результатом этого стало обнаружение 56 уязвимостей "Электронного правительства" в РК и их устранение.

Как могут использоваться данные казахстанцев

"Не все казахстанцы понимают, как хакерские группы, мошенники или конкуренты могут использовать личные данные недобросовестно.

Наша цель – информировать и предупреждать пользователей об утечке их паролей и данных через приложение eGov mobile, чтобы максимально обезопасить пользователей от возможных негативных последствий и совместными усилиями решить поставленную задачу", – указывается в сообщении источника.

Иллюстративное фото: freepik.com

Напомним, что личные данные могут быть использованы для:

Поэтому важно соблюдать следующие меры безопасности в интернете:

проверять адресную строку и название посещаемого сайта на предмет ошибок и лишних знаков – например, может быть написано egow.kz вместо egov.kz;

не вводить данные своей карты на подозрительных ресурсах и не передавать их третьим лицам;

не сообщать другим людям пароли от аккаунтов, ЭЦП и так далее.

Это поможет защитить себя и снизить риск возможного обмана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1975756-kazahstantsev-budut-uvedomlyat-o-pohischenii-ih-lichnyh-dannyh/