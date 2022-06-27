Казахстанцев будут уведомлять о похищении их личных данных

Более тысячи информационных систем, включая базы госорганов, ежегодно подвергается различным хакерским атакам. Однако теперь казахстанцев будут вовремя оповещать о подобных угрозах и утечке личных данных. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Хакерские атаки – это действия, направленные на взлом цифровых систем, нарушение их работы и похищение определенной информации.
Например, такой атаке могут быть подвержены банки, частные компании и даже госорганы. В результате, в руки злоумышленников могут попасть личные данные граждан: адреса, пароли, номера карт и удостоверений личности, мобильного телефона, ЭЦП и так далее.
Как сообщает сайт АО "Национальные информационные технологии", теперь для защиты казахстанцев будут отправляться уведомления о том, какие данные находятся в руках хакеров и мошенников.
Как будет работать система защиты
Согласно сообщению источника, оповещения будут производиться через приложение eGov Mobile.
Так, в личном кабинете казахстанцев будут приходить уведомления при обнаружении фактов незаконного сбора и утечки их данных на сайтах. Запустить сервис планируется в конце 2022 года.
В результате, каждый казахстанец сможет вовремя среагировать на утечку информации и сменить пароль, перевыпустить карточку и так далее.
В сообщении также отмечается, что в 2021 году АО "НИТ" уже подключилось к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений Bug Bounty.
Результатом этого стало обнаружение 56 уязвимостей "Электронного правительства" в РК и их устранение.
Как могут использоваться данные казахстанцев
"Не все казахстанцы понимают, как хакерские группы, мошенники или конкуренты могут использовать личные данные недобросовестно.
Наша цель – информировать и предупреждать пользователей об утечке их паролей и данных через приложение eGov mobile, чтобы максимально обезопасить пользователей от возможных негативных последствий и совместными усилиями решить поставленную задачу", – указывается в сообщении источника.
Напомним, что личные данные могут быть использованы для:
- оформления онлайн-кредитов на имя казахстанцев;
- телефонных звонков под видом банковских работников или под другими предлогами;
- похищения денег с личных счетов граждан и так далее.
Поэтому важно соблюдать следующие меры безопасности в интернете:
- проверять адресную строку и название посещаемого сайта на предмет ошибок и лишних знаков – например, может быть написано egow.kz вместо egov.kz;
- не вводить данные своей карты на подозрительных ресурсах и не передавать их третьим лицам;
- не сообщать другим людям пароли от аккаунтов, ЭЦП и так далее.
Это поможет защитить себя и снизить риск возможного обмана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1975756-kazahstantsev-budut-uvedomlyat-o-pohischenii-ih-lichnyh-dannyh/