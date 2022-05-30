Опрос NUR.KZ: хватает ли казахстанцам зарплаты на продукты

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Самой значимой тратой семейного бюджета для многих казахстанцев являются продукты. Как бы ни повышались цены на тот или иной товар, отказаться от их потребления невозможно – можно лишь заменить их более дешевой альтернативой или уменьшить потребляемое количество, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, например, только в марте поднялись цены на многие продукты. Среди них – хлебобулочные изделия и крупы, масла и жиры, молочные продукты и мясо, сахар, фрукты и овощи. При этом часть продуктовых товаров зависит от импорта. К примеру, чай, сахар, шоколад, кофе, консервы, фруктовые и овощные соки, колбасы и так далее.

Недавно депутат сената Динара Нукетаева заявила о том, что 40% населения тратит на продукты больше половины своего бюджета. Мы решили провести опрос, чтобы узнать, какую часть своего заработка читатели NUR.KZ тратят на еду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1971610-opros-nurkz-hvataet-li-kazahstantsam-zarplaty-na-produkty/