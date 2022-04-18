Какие продукты и услуги больше всего подорожали в Казахстане в марте

Иллюстративное Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Март 2022 года отметился ростом цен в Казахстане. Годовая инфляция составила 12%. Повышение цен произошло во всех сферах жизнедеятельности, но не везде были одинаковые причины для этого. Почему повышалась стоимость отдельных товаров и услуг, узнали журналисты NUR.KZ.

В марте потребительские цены выросли на 3,7%, как сообщает Национальный банк РК, это самое высокое значение для данного месяца с 1996 года. Основных причин для такого состояния экономики две - геополитические события и санкционное противостояние, повлекшее за собой резкое падение стоимости национальной валюты.

Однако повышение цен на некоторые товары и услуги имеет совершенно другие причины.

Повышение цен на продовольственные товары

Цены на продовольственные товары в марте показали рост до 15,4% в годовом выражении. Продолжился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, начавшийся в ноябре 2021 года, ввиду низкого урожая зерновых культур и высоких мировых цен.

Наряду с этим ускорился рост цен на масла и жиры, молочные продукты и мясо. Ажиотажный спрос способствовал ускорению роста цен на сахар.

Значительный вклад в ускорение роста цен внесло удорожание фруктов и овощей, при этом среди овощей наблюдался существенный рост цен на капусту, лук, морковь, помидоры и картофель.

Инфографик: Национальный банк РК

Повышение цен на непродовольственные товары

Непродовольственная сфера также испытала резкое повышение цен. Годовая инфляция составила 10,9%. Главная причина подорожания - ослабление тенге.

Однако в некоторых секторах свою роль сыграли и другие факторы. Так, например, стоимость автомобилей выросла в первую очередь из-за недостатка микрочипов, но это общемировая тенденция.

Рост цен на одежду и обувь, а также на медикаменты связан с ростом импортных цен.

Инфографика: Национальный банк РК

Повышение цен на платные услуги

Рынок платных услуг в Казахстане испытал рост цен на 8,3%. В первую очередь жители страны столкнулись с высокими ценами на арендное жилье, которые поднялись из-за повышенного спроса и роста стоимости жилья.

Отмена карантинных ограничений в свою очередь повысила спрос, а вместе с тем и спровоцировала рост цен на парикмахерские услуги, услуги культуры и отдыха, а также услуги в ресторанном и гостиничном бизнесе.

Инфографика: Национальный банк РК

Рост цен производителей в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве

В марте 2022 года рост цен производителей в обрабатывающей промышленности ускорился до 23,3% (в феврале 2022 года – 21%).

В структуре продуктов питания, где рост цен в годовом выражении составил 16,5%, ускорился рост цен производителей мяса и молочных продуктов на фоне удорожания ГСМ, электричества и кормовых культур.

В сельском хозяйстве отмечалось ускорение роста цен производителей до 17% (в феврале 2022 года – 16,3%). В продукции растениеводства ускорился рост цен на зерновые и кормовые культуры, при этом замедлился рост цен на овощи и бахчевые. В животноводстве отмечался более высокий рост цен на живую домашнюю птицу и сырое молоко, в то же время замедлилось снижение цен на яйца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1965309-kakie-produkty-i-uslugi-bolshe-vsego-podorozhali-v-kazahstane-v-marte/