40% казахстанцев тратят более половины своего заработка на продукты, заявила депутат

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутат сената Динар Нукетаева заявила, что на сегодняшний день в стране бедность и безработица становятся актуальной проблемой, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенатор сообщила, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 5,3%, по неофициальной информации это более 1,5 млн человек.

При этом, ссылаясь на международных экспертов, она сообщила, что уровень бедности в Казахстане составляет 2,8 доллара, тогда как в странах Европы – в среднем 5,5 долларов, а в России – 6 долларов.

"Черта бедности в Казахстане находится на одном уровне со странами Африки и Южной Америки. Несмотря на то, что в последние годы в стране наблюдается многократный рост ВВП, не менее 40% населения тратит 59% своего бюджета на покупку еды.

Более 85% людей из 2 млн самозанятых зарабатывает менее 100 тысяч тенге в месяц, из них 10% имеет доход ниже прожиточного минимума, а в некоторых регионах этот показатель достигает 30%", – указала она.

При этом она подчеркнула, что по данным Национального бюро статистики с марта прошлого года продукты питания подорожали более чем на 20% и рост цен до сих пор не стабилизируется.

Сенатор напомнила, что за последние 10 лет была реализована программа "Еңбек", ее проекты "Серпін" и "Бастау Бизнес", а также такие программы, как "Жас кәсіпкер" и "Jas project". Концепция этих проектов заключалась в кардинальном решении проблемы безработицы и повышении доходов населения.

По словам Нукетаевой, только на саму программу "Еңбек" за последние 5 лет было потрачено 695 млрд тенге.

"На сегодня все они реализованы лишь на бумаге. Мы утверждали, что целевые индикаторы достигнуты в полном объеме. Однако реальная ситуация остается далека от этого.

Так, при анализе информации через пенсионные вклады о гражданах, трудоустроенных на постоянные рабочие места, выяснилось, что они работали не больше 2-4 месяцев. То есть большая часть созданных рабочих мест является временной, безработные были охвачены лишь единовременными мерами", – указала Нукетаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971186-40-kazahstantsev-tratyat-bolee-poloviny-svoego-zarabotka-na-produkty-zayavila-deputat/