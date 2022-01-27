Режим антитеррористической операции вводят в двух районах Алматинской области

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С 00.00 26 января до 00.00 27 января на территории Енбекшиказахского и Талгарского районов Алматинской области объявлен режим антитеррористической операции, сообщается на официальном сайте Антитеррористического центра РК.

Необходимость введения режима в республиканском оперштабе объяснили тем, что на территории этих двух районов будет проводиться операция для пресечения деятельности ОПГ, причастной к нападению на государственные учреждения и разграблению коммерческих объектов в Алматы.

Сотрудники КНБ уже задержали 5 членов ОПГ во время антитеррористических мероприятий в Алматы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов". Проведены обыски по местам жительства подозреваемых в Енбекшиказахском и Талгарском районах.

Изъято оружие (ружейный обрез, боеприпасы), светошумовые и боевые гранаты, элементы амуниции сотрудников полиции, 123 чехла от мобильных телефонов, вещество со специфическим запахом зеленого цвета.

"Специальными и правоохранительными органами продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников массовых беспорядков.

Просим с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиям", - добавили в РОШ.

Между тем в Таразе и Талдыкоргане после отмены "красного" уровня террористической опасности в областях начали снимать блокпосты. В Нур-Султане сегодня перестал действовать "оранжевый" уровень террористической опасности - подразделения силовых структур перешли на штатный режим работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953180-rezhim-antiterroristicheskoy-operatsii-vvodyat-v-dvuh-rayonah-almatinskoy-oblasti/