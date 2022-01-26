Блокпосты сняли в Талдыкоргане и Таразе (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские военные снимают блокпосты в Талдыкоргане и Таразе после отмены "красного" уровня террористической опасности в областях. Об этом сообщается на .

Указывается, что военнослужащие, которые ранее находились на блокпостах в Талдыкоргане, теперь возвращаются обратно в пункты постоянной дислокации.

В Таразе службу несли подразделения регионального командования "Юг". В пресс-службе городского гарнизона сообщили, что военнослужащие вернутся к задачам повседневной жизнедеятельности и плановой боевой учебе.

Напомним, что с полуночи сегодняшнего дня в Алматинской и Жамбылской областях, а также в городе Алматы перестал действовать "красный" уровень террористической опасности. В это же время в указанных регионах начал действовать высокий "оранжевый" уровень террористической опасности.

Вместе с тем, с полуночи 27 января в Нур-Султане отменяется "оранжевый" уровень террористической опасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953158-blokposty-snyali-v-taldykorgane-i-taraze-video/