Почти триллион тенге составила сумма переводов из Казахстана за рубеж

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сумма отправленных за рубеж денежных переводов за 11 месяцев прошлого года превысила объем полученных из-за границы денег в 3,6 раза. В какие страны чаще отправляются денежные переводы и какова их средняя величина, читайте в материале NUR.KZ.

Проанализировав объем международных денежных переводов физических лиц, специалисты мониторингового агентства Ranking.kz сообщают, что сумма, отправленная за рубеж через системы денежных переводов за январь-ноябрь 2021 года, составила 921,3 млрд тенге.

Это на 29,2% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года.

Причем объем отправленных за рубеж денежных средств превышает сумму полученных из-за границы в 3,6 раза. И это самый большой разрыв за последние восемь лет.

Инфографика: ranking.kz

В какие страны осуществляются денежные переводы

Больше всего денег за одиннадцать месяцев прошлого года жители Казахстана отправили в Узбекистан - 278,5 млрд тенге. Большими объемами деньги также переводились в Турцию (189,2 млрд тенге), Россию (162,1 млрд тенге) и Кыргызстан (133,8 млрд тенге).

Популярными странами, куда через системы денежных переводов часто поступают деньги из Казахстана, также являются Китай, Армения и Грузия.

Объем переводимых денежных средств за границу приблизился к отметке в 1 трлн тенге, и это без учета переводов от юридических лиц.

Напомним, что по поручению главы государства необоснованный вывод средств из страны будет более пристально контролироваться.

Из каких стран приходят денежные переводы

Получают же денежные переводы физические лица, проживающие в Казахстане, больше всего из таких стран, как Россия (48,7 млрд тенге), Узбекистан (44,5 млрд тенге), Южная Корея (36,2 млрд тенге), Кыргызстан (30,6 млрд тенге) и США (30,4 млрд тенге).

Из Германии и Турции также часто осуществлялись денежные переводы в Казахстан - 16,8 млрд тенге и 11,2 млрд тенге соответственно.

Инфографика: ranking.kz

Через какие системы денежных переводов чаще отправляются деньги

Почти 80% всего объема средств (736,1 млрд тенге), отправленных за 11 месяцев 2021 года, были переведены через систему "Золотая корона".

Меньшим спросом пользуются системы денежных переводов Contact (86,7 млрд тенге), Western Union (55,6 млрд тенге), «Юнистрим» (28,8 млрд тенге) и MoneyGram (10,2 млрд тенге).

На остальные системы пришлось лишь 3,8 млрд тенге.

Количество транзакций через систему "Золотая корона" в сравнении с таким же периодом 2020 года выросло на 15,2%. А средний перевод составил 373 300 тенге.

Самый большой средний чек одного перевода из Казахстана за рубеж наблюдается в системе MoneyGram - 724 200 тенге. По системе Contact средний перевод составил 592 900 тенге, через Western Union - 555 300 тенге, а «Юнистрим» - 386,2 тысячи тенге.

Инфографика: ranking.kz

Через какие системы денежных переводов получают деньги в Казахстане

По объему средств, которые были получены из-за рубежа с января по ноябрь 2021 года, также лидирует «Золотая Корона». Через нее из других стран в Казахстан было переведено 140,5 млрд тенге. От общей суммы переводов это составляет 54,8%.

Через Western Union было получено 64,8 млрд тенге, через MoneyGram - 33,5 млрд тенге, Contact - 10,5 млрд тенге и «Юнистрим» - 4,7 млрд тенге.

На иные системы денежных переводов пришлось лишь 2,2 млрд тенге.

Средняя сумма перевода из-за рубежа не превышала 300 000 тенге по всем системам.

Инфографика: ranking.kz

Напомним, что с помощью систем денежных переводов можно перевести или получить деньги из-за рубежа без открытия банковского счета. Также был составлен рейтинг систем денежных переводов, через которые выгоднее отправить деньги в другую страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1951498-pochti-trillion-tenge-sostavila-summa-perevodov-iz-kazahstana-za-rubezh/