Как изменятся зарплаты некоторых казахстанцев в текущем году

С начала 2022 года был увеличен уровень минимальной заработной платы. Также началось поэтапное повышение оплаты труда отдельных гражданских служащих. Как это повлияет на зарплаты некоторых казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.
Размер минимальной заработной платы вырос на 41%
Как уже сообщалось ранее, размер минимальной заработной платы (МЗП) с 1 января 2022 года увеличился на 41% до 60 000 тенге.
Согласно Трудовому кодексу, работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП.
По подсчетам Министерства труда и социальной защиты населения РК денежные доходы в результате вырастут примерно у 1 650 000 наемных работников с зарплатой до 60 000 тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.
Также будут пересмотрены оклады работников, чьи зарплаты зависят от МЗП, с учетом межразрядной системы квалификаций.
Будет повышена оплата труда некоторых гражданских служащих
Согласно другому сообщению Минтруда, с 1 января текущего года также началось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20% ежегодно в период с 2022 по 2025 годы.
В результате в течение четырех лет их зарплаты должны увеличиться в 2 раза.
Повышение заработной платы затронет 591 000 казахстанцев, работающих по таким специальностям, как:
- бухгалтеры,
- экономисты,
- юристы,
- архивариусы,
- библиотекари,
- музееведы,
- лесники,
- технический персонал и другие.
Напомним, что экономический обзор и прогноз роста доходов на текущий год ранее делали и казахстанские специалисты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1950217-kak-izmenyatsya-zarplaty-nekotoryh-kazahstantsev-v-tekuschem-godu/