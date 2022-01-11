Как изменятся зарплаты некоторых казахстанцев в текущем году

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С начала 2022 года был увеличен уровень минимальной заработной платы. Также началось поэтапное повышение оплаты труда отдельных гражданских служащих. Как это повлияет на зарплаты некоторых казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.

Размер минимальной заработной платы вырос на 41%

Как уже сообщалось ранее, размер минимальной заработной платы (МЗП) с 1 января 2022 года увеличился на 41% до 60 000 тенге.

Согласно Трудовому кодексу, работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП.

По подсчетам Министерства труда и социальной защиты населения РК денежные доходы в результате вырастут примерно у 1 650 000 наемных работников с зарплатой до 60 000 тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

Также будут пересмотрены оклады работников, чьи зарплаты зависят от МЗП, с учетом межразрядной системы квалификаций.

Будет повышена оплата труда некоторых гражданских служащих

Согласно другому сообщению Минтруда, с 1 января текущего года также началось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20% ежегодно в период с 2022 по 2025 годы.

В результате в течение четырех лет их зарплаты должны увеличиться в 2 раза.

Повышение заработной платы затронет 591 000 казахстанцев, работающих по таким специальностям, как:

бухгалтеры,

экономисты,

юристы,

архивариусы,

библиотекари,

музееведы,

лесники,

технический персонал и другие.

Напомним, что экономический обзор и прогноз роста доходов на текущий год ранее делали и казахстанские специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1950217-kak-izmenyatsya-zarplaty-nekotoryh-kazahstantsev-v-tekuschem-godu/