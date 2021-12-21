Казахстанские предприниматели стали чаще сокращать сотрудников

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Какие экономические результаты складываются у казахстанских предпринимателей, почему они меняют свою кадровую политику и каких изменений в бизнесе ждут в дальнейшем, читайте в материале NUR.KZ

Согласно аналитическому обзору за третий квартал 2021 года, опубликованному технологической компанией "Первое кредитное бюро", казахстанские бизнесмены переживают не лучшие времена.

В рамках обзора были приведены результаты опроса 500 предпринимателей, в ходе которого выявлено снижение ключевых показателей их бизнеса.

Повышение цен на продукцию

Почти половина респондентов (45%) планируют повысить стоимость своей продукции. Такое решение они связывают с ростом цен на рынке и с валютным курсом тенге.

Треть опрошенных предпринимателей (28,6%) испытывают сложности с реализацией продукции. Это самый большой показатель в сравнении с предыдущими обзорами.

Бизнес во многом ориентируется на постоянных клиентов, а большинство респондентов (75%) продает продукцию только в своем регионе.

Возросла потребность бизнеса в инвестициях на фоне снижения производственных мощностей, что связано с разными причинами, например, изнашивание и устаревание техники, но только 30% опрошенных предпринимателей готовы вкладывать средства в свое дело.

Уровень цифровизации и автоматизации предприятий так же уменьшился.

Половина опрошенных бизнесменов негативно оценивают свое финансовое состояние. Лишь 20% из них уверенны, что могут повысить свое благосостояние.

В третьем квартале 2021 заметно выросла доля респондентов, сталкивающихся с сильной конкуренцией со стороны импортеров

Как складывается ситуация с наймом сотрудников

Предпринимателям стало сложнее находить работников, причем неважно на какую должность, будь то рабочий персонал или руководитель.

В третьем квартале бизнес стал менять кадровую политику. Персонала было сокращено больше, чем нанято. Нанимали сотрудников только 6,7% из числа опрошенных предпринимателей, а тех, кто сокращал персонал было в 3,6 раза больше.

Но, тем не менее, в планы большинства опрошенных бизнесменов входит повышение заработной платы и расширение штата сотрудников.

Соответствуют ли настроения предпринимателей статистическим показателям

Для сравнения, приведем статистические данные Центра трудовых ресурсов РК за третий квартал текущего года.

Занятость населения Казахстана выросла для 8,8 млн человек. Но при этом количество наемных работников сократилось по сравнению со вторым квартала на 15 400 человек, что соответствует информации опрошенных респондентов.

Как следствие, растет количество самозанятых казахстанцев, за квартал их прибавилось на 23 300 человек.

За ноябрь текущего года снизилось количество предлагаемых вакансий на 32 800 штук, но и количество публикуемых резюме уменьшилось в два с половиной раза.

Что радует, уменьшилась безработица, но при этом за квартал средняя заработная плата по стране снизилась на 7,8 тысяч тенге.

В целом, приведенные ниже экономические показатели соответствуют настроениям опрошенных предпринимателей.

Инфографика: Центр развития трудовых ресурсов

Текущее состояние казахстанской экономики 58% опрошенных предпринимателей оценили как негативное.

Ожидания положительных изменений за прошедшие первые девять месяцев года у респондентов снизились почти вдвое.

А вот специалисты Ассоциации финансистов РК ожидают более позитивного экономического сценария. Ожидаемые темпы экономического роста на 2022 года в Казахстане составляют 3,9–4,0%. К тому же прогнозируется существенный рост доходов населения, в 2022 году их средний уровень может достигнуть 253 955 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1947735-kazahstanskie-predprinimateli-stali-chasche-sokraschat-sotrudnikov/