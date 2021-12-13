На сколько доходы казахстанских строителей превышают среднюю зарплату

Иллюстративное фото: Getty Images / sculpies

Сфера строительства в Казахстане испытывает кадровый голод, несмотря на то, что уровень средней заработной платы в этой отрасли выше, чем уровень средней оплаты труда по стране. Как изменились доходы строителей, читайте в материале NUR.KZ

В третьем квартале 2021 года в сфере строительства страны наблюдался небольшой прирост кадров - на 3% больше, чем годом ранее. Таким образом, численность работников этой сферы достигла 640,7 тыс. человек, передает мониторинговое агентство EnergyProm.

Тем не менее, данный прирост не покрывает дефицита кадров в этой отрасли.

По другим данным источника, учебные заведения страны выпустили специалистов такой базовой специальности, как бетонщики, всего 15 человек при наличии 2,6 тыс. вакантных мест, а специалистов по отделочным работам - 203 человека при 1,6 тыс. вакансий.

Занятость в строительстве резко упала еще в 2017 году, но к настоящему моменту она так и не достигла прежнего уровня.

Инфографика: EnergyProm

В каких регионах больше всего строителей

В столице количество занятых в строительстве людей за год увеличилось на 11,3%, составив 74,7 тыс. человек.

В Алматы численность строителей составляет 74 тыс. человек, а в Туркестанской области - 59,3 тыс. человек, за которой следует Алматинская с количеством в 59 тыс. человек.

Инфографика: EnergyProm

Меньше всего человек по стране занято в строительстве в Северо-Казахстанской области: 11,2 тыс. (-2,9%).

Самый большой рост численности работников в сфере строительства отмечен в Восточно-Казахстанской области (34,1 тыс. человек) - на 25,3%, а самое большое сокращение в Карагандинской области (35,9 тыс. человек) - на 7,6%.

Заработная плата в строительстве

Среднемесячная номинальная заработная плата работников сферы строительства в третьем квартале текущего года достигла 314,3 тыс. тенге, что значительно превышает средний показатель по стране - 243 667 тенге.

В стоимостном выражении рост заработных плат составил 32,5%, а в реальном выражении - 21,9% по сравнению с прошлым годом.

Инфографика: EnergyProm

Самая высокая оплата труда у строителей Атырауской области - в среднем 465,4 тыс. тенге. К прошлому году рост зарплат увеличился почти наполовину, составив 44,3%.

Высокие зарплаты в секторе строительства наблюдаются в столице и в Мангистауской области - 330,5 тыс. тенге и 336,1 тыс. тенге. В западно-Казахстанской области и городе Алматы оплата труда строителей тоже находится на высоком уровне - 303,9 тыс. тенге и 304,9 тыс. тенге соответственно.

В Кызылординской области заработная плата строителей наименьшая по стране, в среднем она составляет 166,8 тыс. тенге, и все же это на 11,8% больше, чем годом ранее.

Как казахстанцы выбирают профессии

Что интересно, опрос с участием 1 864 респондентов из разных регионов Казахстана показал, что для 36% респондентов главным критерием выбора профессии является интерес к сфере деятельности, 12% - выбирали образование, исходя из собственных склонностей, 11% - выбрали наиболее востребованную на рынке труда специальность.

И только 2%, выбирая профессию, смотрели на высокие зарплаты специалистов из этой сферы.

Таким образом, казахстанская молодежь при выборе профессии практически не учитывает фактор оплаты труда, хотя в дальнейшем 77% соискателей интересуются уровнем заработной платы при выборе работы.

В ноябре 2021 года по результатам Электронной биржи труда больше всего были востребованы электромонтажники и электросварщики ручной сварки.

Большая востребованность была и на разнорабочих, подсобных рабочих, а также на охранников, водителей, медицинских братьев и сестер.

По статистическим данным Бюро Национальной статистики АСПР РК в 2020 году наибольшие средние номинальные зарплаты получали работники в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – в среднем один работник зарабатывал 428 447 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946648-na-skolko-dohody-kazahstanskih-stroiteley-prevyshayut-srednyuyu-zarplatu/