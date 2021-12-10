Количество вкладчиков в валютные паи увеличилось в Казахстане

Иллюстративное фото: Pixabay

Кризисные явления заставляют людей задумываться о своей финансовой безопасности. Кто-то пытается сохранить накопленное, а кто-то ищет способы приумножить свой капитал. Какой финансовый инструмент все больше вызывает интерес у казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ

По результатам обзора инструментов инвестирования на рынке ценных бумаг, мониторинговое агентство Ranking.kz подытоживает, что наиболее привлекательным для казахстанцев является паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

За год количество пайщиков в ПИФ страны выросло почти в 4 раза, до 4 600 человек, что указывает на все более возрастающий интерес к данному финансовому инструменту у граждан.

Количество паев среди физически лиц активно повышалось особенно в июне и сентябре текущего года.

Инфографика: Ranking.kz

Возрастающая инфляция (8,9% на октябрь) на продовольственные и непродовольственные товары, платные услуги, ослабление тенге (относительно начала прошлого года падение на 13,4%) и других иностранных валют заставляют граждан искать способы сохранения своих денежных средств.

В этом году, хотя количество сумм на депозитах и увеличивается, преумножить свои сбережения с помощью вкладов вряд ли удастся. Так, в октябре, при уровне инфляции 8,9%, номинальная ставка вознаграждения банков по привлеченным несрочным депозитам физических лиц в нацвалюте составила всего 8,4%.

То есть такие депозиты не в состоянии сберечь денежные средства даже от инфляционных процессов, не говоря уже об ослаблении нацвалюты.

Финансовая грамотность и мобильность населения с каждым годом повышаются. И в последние два года бесконечных волн пандемии, приведшие к ускорению цифровых процессов, активизируется интерес розничных инвесторов.

Напомним, как работает ПИФ. В нем объединены деньги разных инвесторов для того, чтобы вложить их совместно в акции, облигации, валюту, золото, недвижимость и другие финансовые инструменты. Распоряжается этими средствами так называемая управляющая компания, команда профессионалов, которые решают, что купить и когда продать.

Можно купить долю или несколько долей в этом общем портфеле. Это так называемый пай, на основе которого и образуется прибыль.

Инфографика: Ranking.kz

На данный момент в Казахстане зарегистрировано 23 открытых и интервальных паевых инвестиционных фонда под эгидой 10 профессиональных управляющих компаний.

Государство, в свою очередь, контролирует деятельность ПИФов, защищая права инвесторов.

Валютные источники инвестирования

Большинство паевых инвестиционных фондов являются валютными — через них можно вкладывать свои сбережения в иностранной валюте.

Если по валютным депозитам ставка вознаграждения не превышает 1%, то в ПИФ доходность достигает 10%.

К 1 ноября 2021 года чистые активы валютных ПИФ составили 124,4 млрд тенге, или 95,2% в секторе.

Наибольший рост чистых активов за месяц (+12,3%) зафиксирован у компании "Halyk Global Markets", которая управляет интервальным ПИФом "Halyk Global". Купить и продать паи этого фонда можно только в некоторые промежутки времени.

В тройку лидеров по увеличению активов также вошли компании "ForteFinance"с ростом в 10,7% по двум фондам и «Фридом Финанс» с ростом в 6%.

Инфографика: Ranking.kz

Основные преимущества ПИФ:

минимальный порог входа,

высокая доходность,

надежность самих компаний.

К примеру, у ИПИФ "Halyk Global" порог входа составляет 100 долларов США, а целевая доходность доходит до 10%.

Выбор ПИФов у казахстанцев достаточно широк, помимо уже названных, среди крупнейших можно отметить "BCC Invest" (группа «ЦентрКредит») и "First Heartland Jusan Invest" (группа "Jusan").

Увеличение чистых активов интервальных и открытых фондов

Общие чистые активы ПИФов с начала текущего года увеличились почти в 2 раза и достигли 130,6 млрд тенге.

Инфографика: Ranking.kz

Финансовым регулятором были предприняты меры по либерализации деятельности инвестиционных фондов.

Сняты ограничения на допуск ценных бумаг фондов рискового инвестирования на фондовую биржу и на лимиты инвестирования. Разрешен выкуп паев на бирже и расширен перечень финансовых инструментов.

А также стало возможным удаленно заключить брокерский договор через биометрическую и динамическую идентификацию.

Все это увеличивает спрос на данный вид инвестиций, что наглядно было отображено в графике.

И все же, если вы хотите стать самостоятельным трейдером, самостоятельно торговать на бирже, то не пренебрегайте обучением и оценивайте все риски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946116-kolichestvo-vkladchikov-v-valyutnye-pai-uvelichilos-v-kazahstane/